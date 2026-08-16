فعالیت ۱۷۳ مرکز نیکوکاری در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ظاهری ضمن تبریک ۲۲ مرداد، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی، اظهار کرد: طبق منویات امام شهید، ساختار تشکیلاتی کمیته امداد از سال ۱۳۹۲ به‌تدریج به سمت مردمی شدن حرکت کرده و تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: مردمی شدن کار خیر، فواید زیادی برای حمایت از خانواده‌های نیازمند داشته است؛ به‌گونه‌ای که با تشکیل مراکز نیکوکاری در محلات، مساجد، مدارس و مؤسسات خیریه، شناسایی نیازمندان و خدمت‌رسانی به آنها توسط نیروهای مردمی ساکن و مستقر در همان محلات انجام می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین ادامه داد: این شیوه موجب افزایش سرعت و دقت در شناسایی نیازها و ارائه خدمات به خانواده‌های نیازمند شده است.

ظاهری با بیان اینکه مراکز نیکوکاری منابع خود را برای کمک به نیازمندان از خیران، نیکوکاران و مردم محلی تأمین می‌کنند، عنوان کرد: ایجاد این مراکز، طبق منویات امام شهید، مصداق واقعی سپردن کار مردم به مردم است.

وی گفت: در حال حاضر ۱۷۳ مرکز نیکوکاری فعال در استان قزوین در زمینه خدمت‌رسانی به نیازمندان فعالیت دارند و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع مردمی این مراکز در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین افزود: اشتغال، بهداشت و درمان، تأمین مسکن، تهیه لوازم خانگی و ضروری منزل، جهیزیه، شوق زیارت، کمک‌های معیشتی و امور فرهنگی از جمله حوزه‌هایی است که منابع مراکز نیکوکاری برای حمایت از خانواده‌های نیازمند در آنها هزینه شده است.

ظاهری با اشاره به افزایش هم‌افزایی کمیته امداد با مراکز نیکوکاری در رفع نیازهای خانواده‌های مددجو اظهار کرد: در حال حاضر نیز همکاری با مراکز نیکوکاری و مؤسسات خیریه برای تهیه لوازم‌التحریر مورد نیاز دانش‌آموزان خانواده‌های تحت حمایت در آستانه سال تحصیلی جدید در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با مشارکت خیران و مراکز نیکوکاری، بسته‌های لوازم‌التحریر برای همه دانش‌آموزان خانواده‌های تحت حمایت تهیه و پیش از آغاز سال تحصیلی در اختیار آنها قرار گیرد.