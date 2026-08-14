به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صیدی در سخنرانی مراسم روضه اولین جمعه ماه قمری در منزل شهید سیدامید مظلوم، اظهار کرد: ماه ربیع‌الاول از ماه‌های مورد توجه و محبوب نزد خداوند متعال است و به دلیل ولادت پیامبر اکرم(ص) در این ماه، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: روزها و ماه‌ها به خودی خود سعد یا نحس نیستند، بلکه اتفاقات و حوادثی که در آنها رخ می‌دهد موجب می‌شود یک زمان برای انسان دارای ارزش و اهمیت ویژه‌ای شود؛ از این رو ماه ربیع‌الاول به واسطه ولادت پیامبر(ص) ماهی مبارک و مورد توجه مسلمانان است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: برای روزهای نخست هر ماه اعمالی مانند نماز اول ماه و صدقه سفارش شده است و از آنجا که نخستین روزهای ربیع‌الاول با روز جمعه همراه شده، می‌توان از این فرصت برای توجه بیشتر به اعمال خیر و دعا بهره برد.

صیدی تصریح کرد: انسان باید در زندگی تلاش کند رضایت خداوند را به دست آورد و مورد عنایت ویژه او قرار گیرد و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف، اهل دعا بودن است؛ هیچ دعایی را نباید کوچک شمرد، چرا که ممکن است دعایی کوتاه و ساده مورد اجابت خداوند قرار گیرد.

وی بیان کرد: حتی سلام کردن به دیگران نیز نوعی دعاست و انسان نباید تصور کند تنها دعاهای طولانی و معروف ارزشمند هستند، بلکه گاهی یک دعای کوتاه می‌تواند منشأ خیر و برکت فراوانی باشد.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: همان‌گونه که نباید دعاها را کوچک شمرد، هیچ عمل خیر و عبادتی را نیز نباید ناچیز دانست؛ ممکن است رضایت خداوند در همان کاری باشد که انسان آن را کوچک می‌پندارد.

صیدی اضافه کرد: در روایات نمونه‌هایی از افرادی بیان شده که به واسطه یک عمل خیر و کمک به موجودی تشنه، مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد انسان نباید هیچ کار نیکی را بی‌اهمیت تلقی کند.

وی یادآور شد: البته در کنار اعمال مستحب، توجه به واجبات الهی اهمیت ویژه‌ای دارد و انسان نباید عبادات واجب را به تأخیر انداخته یا نسبت به آنها بی‌توجه باشد؛ چراکه مسئولیت انسان در برابر واجبات جدی است.

این کارشناس مسائل مذهبی تأکید کرد: انسان باید تلاش کند با خداوند رابطه‌ای عمیق و صمیمی برقرار کند و دل خود را جایگاه محبت الهی قرار دهد؛ اگر انسان خانواده، دوستان و دیگران را نیز دوست دارد، این محبت باید در مسیر رضایت خداوند باشد.

صیدی بیان کرد: در کنار ارتباط با خداوند، نباید از محبت و ارادت به اهل‌بیت(ع) و زیارت امامزادگان غافل شد و هرگاه انسان در مسیر سفر یا زندگی خود به امامزاده‌ای رسید، شایسته است با احترام و ارادت از کنار آن عبور کند و از فرصت زیارت بهره ببرد.

وی اضافه کرد: شهدا نمونه روشنی از انسان‌هایی هستند که برای رسیدن به مقام عزت نزد خداوند از دلبستگی‌های دنیوی عبور کردند؛ شهید محسن حججی نیز در وصیت خود بر این نکته تأکید داشت که انسان برای عزیز شدن نزد خدا باید از برخی دلبستگی‌ها دل بکند تا خداوند امور ارزشمندتری را نصیب او کند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان یادآور شد: انسان نباید رضایت مردم را جایگزین رضایت خداوند کند؛ اگر هدف انسان در زندگی جلب رضایت خدا باشد، حتی اعمال کوچک او نیز می‌تواند نزد خداوند ارزشمند و مایه سعادت و عزت دنیوی و اخروی باشد.