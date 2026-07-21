شیخ نعیم قاسم: انتخاب الحیه نشان دهنده تداوم روند جهاد در حماس است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در پیامی به مناسبت انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، خطاب به ایشان گفت: انتخاب شما به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در سایه شرایط خصمانه و مشکلی که وجود دارد، نشان دهنده ثبات قدم و تصمیم و اراده حماس در تداوم مسیر مقاومت است.

این بیانیه تصریح کرد که ما در حزب الله لبنان و مقاومت اسلامی، روند جهادی و اهداف عالی شما برای بازپس‌گیری سرزمین و حقوقتان را تایید و مورد حمایت خود قرار می‌دهیم.

وی ادامه داد: همگی ما در تقابل و جنگ با رژیم اسرائیل و طاغوت آمریکا قرار داریم و در این مسیر با ثبات و جانفشانی قدم برمی‌داریم و دشمن صهیونیستی با وجود گذشت ۳ سال از طوفان الاقصی نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس

سلام علیکم و رحمه الله

انتخاب شما به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی، در سایه شرایط دشوار ناشی از تجاوزات اسرائیل و آمریکا که ملت فلسطین، غزه و کل منطقه با آن دست‌ به‌گریبان است، بیانگر ثبات، عزم و اراده در تداوم شعله مقاومت است؛ مقاومتی که جنبش مقاومت اسلامی حماس به عنوان برجسته‌ترین گروه‌ مجاهد و فداکار، برای مهم ترین مسئله عصر حاضر، یعنی آزادی قدس و فلسطین از وجود غده سرطانی رژیم صهیونیستی، نماینده اصلی آن است.

از دیدگاه ما، رهبری شما بر حماس که صاحب دهه‌ها سال تجربه جهادی میدانی و پدر چندین شهید هستید، استمرار راه رهبران شهید و در رأس آن‌ها شیخ احمد یاسین، بنیانگذار حماس و اسماعیل هنیه و یحیی سنوار و دیگر فرماندهان مجاهد و عناصر حماس و ملت فلسطین است تا مسیر مقدس مقاومت در همکاری با گروه‌های فلسطینی و با تکیه بر ایثار ملت مجاهد و پایداری فلسطین، ادامه یابد.

به شما تأکید می‌کنیم که ما در حزب‌الله و مقاومت اسلامی، در کنار شما هستیم و در جهاد و اهداف شما برای بازپس‌گیری سرزمین و حقوق، شما را تأیید و حمایت می‌کنیم؛ این عهدی است که سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) شهید بزرگ ما و دیگر شهدای راه حق ترسیم کردند.

ما اصحاب همان چشم‌انداز مقدس و ارزشمندی هستیم که قطب‌نمای خود را به سوی قدس و فلسطین تنظیم کرده است؛ همان مسیری که توسط امام خمینی فقید تثبیت شد، و توسط امام خامنه ای در مسیر یاری مستضعفان و حمایت از مقاومت، تداوم یافت.

همه ما در برابر جنگ رژیم صهیونیستی و استکبار آمریکا با ثبات و ایثار ایستادگی کرده‌ایم. با وجود گذشت سه سال از «طوفان الاقصی»، دشمن نتوانسته است به اهداف خود مبنی بر نسل‌کشی، پایان دادن به مقاومت و تسلیم کردن آن دست یابد. این جنایت باعث ویرانی و کشتار زنان، کودکان و از بین رفتن زندگی بسیاری از مردم شد، اما شعله‌ی امانت‌داری برای آزادی و عزت را برافروخت. ما با امید به پیروزی موعود، به آینده می‌نگریم؛ چنان که خداوند متعال می‌فرماید: «ما قطعاً پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند، در زندگی دنیا و روزی که گواهان برپا شوند، یاری می‌کنیم» (سوره غافر، آیه ۵۱).

خداوند متعال شما را در این مأموریت بزرگ تا رسیدن به پیروزی و آزادی، به اذن خداوند، موفق بدارد.