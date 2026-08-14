سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، میلیون‌ها دانش‌آموز در حالی راهی مدارس می‌شوند که یاد و خاطره دانش‌ آموزان میناب که در مسیر دفاع از حق و حقیقت به شهادت رسیدند، دل هر ایرانی را اندوهگین می‌کند.

وی افزود: شهادت این دانش‌ آموزان تنها یک تراژدی محلی نیست بلکه فریادی است که باید در تمامی سطوح قضایی از دادگاه‌های داخلی تا مراجع و مجامع بین‌المللی شنیده شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پیگیری قضایی این پرونده گفت: عدالت، نخستین گام برای ایجاد آرامش و تضمین امنیت محیط‌های آموزشی است و رسیدگی سریع، شفاف و قاطع به پرونده شهدای دانش‌ آموزی میناب باید با شناسایی دقیق تمامی عوامل و مسببان این جنایت دنبال شود.

مولوی ادامه داد: هیچ‌گونه تأخیر یا عادی‌سازی چنین حوادثی پذیرفتنی نیست و خون هیچ انسانی به‌ ویژه کودکان و نسل آینده کشور، نباید نادیده گرفته شود.

وی عنوان کرد: قوه قضائیه باید با جدیت و سرعت، ابعاد مختلف این پرونده را بررسی و زمینه مجازات عاملان و آمران این جنایت را فراهم کند.

نایب‌ رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت پیگیری ابعاد بین‌المللی این موضوع، توضیح داد: هرگونه حمله عامدانه به کودکان و محیط‌های آموزشی در شرایط درگیری مسلحانه، موضوعی فراتر از یک جرم عادی است و می‌تواند ابعاد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی داشته باشد.

مولوی بیان کرد: باید از ظرفیت نهادهای حقوق بشری و مراجع بین‌المللی برای مستندسازی و پیگیری این جنایت استفاده شود و ابعاد آن در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آغاز سال تحصیلی فرصتی برای تقویت مطالبه‌گری است، افزود: یاد شهدای دانش‌آموز نباید تنها به برگزاری مراسم سالانه محدود شود؛ بلکه هر بار که زنگ مدرسه به صدا در می‌آید، باید یادآور مسئولیت ما برای تأمین امنیت دانش‌ آموزان و پیگیری عدالت برای قربانیان باشد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: پیگیری قضایی پرونده شهدای دانش‌ آموزی میناب تنها یک خواسته حقوقی نیست بلکه وظیفه‌ای اخلاقی و انسانی است و عدالت برای دانش‌آموزان میناب، حقی غیر قابل مذاکره است.