به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت مصطفی آزادبخت مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در پی درگذشت مادر شهید والامقام «ملک‌محمد قربانپور» آمده است: خبر درگذشت مرحومه مغفوره، شادروان «فرهنگ خانم کونانی»، مادر بزرگوار شهید والامقام «ملک‌محمد قربانپور» در شهرستان رومشکان، که عمر پربرکت خویش را با صبر، ایمان و ایثار سپری کرد، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

بی‌تردید مادران شهدا، اسوه‌های صبر و فداکاری‌اند؛ بانوان بزرگواری که با ایمان و اخلاص، عزیزترین سرمایه زندگی خود را در راه دفاع از اسلام، انقلاب اسلامی و میهن تقدیم کردند و نام و یاد فرزندان شهیدشان را برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار ساختند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده محترم شهید «ملک‌محمد قربانپور» و سایر بازماندگان، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه و فداکار، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر، شکیبایی و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

امید است خداوند رحمان، پاداش صبر و سال‌ها مجاهدت و بردباری این مادر گرانقدر را در سرای جاودان، با فضل و کرم بی‌پایان خویش عطا فرماید و روح آن مرحومه را با فرزند شهیدش محشور گرداند.