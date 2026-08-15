به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس شهربابک در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۴ بر صفر استقلال به پایان رسید.

آمار این مسابقه نیز برتری شاگردان سهراب بختیاری‌زاده را در بیشتر شاخص‌ها نشان می‌دهد. استقلال در این دیدار ۱۴ شوت به سمت دروازه مس شهربابک داشت که ۷ شوت آن در چارچوب بود. در سوی مقابل، مس شهربابک تنها ۶ شوت زد که یک شوت آن در چارچوب قرار گرفت.

استقلال همچنین با ثبت ۲.۷۱ امید گل (xG)، فاصله محسوسی با حریف خود داشت؛ چرا که امید گل مس شهربابک در این مسابقه ۰.۳۹ ثبت شد.

در بخش مالکیت توپ نیز استقلال با ۵۲.۱ درصد مالکیت، شرایط بهتری نسبت به مس شهربابک داشت که ۴۷.۹ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت.

آبی‌پوشان در این مسابقه ۵۰۱ پاس ثبت کردند که دقت پاس آنها ۸۴.۶ درصد بود. مس شهربابک نیز ۴۰۸ پاس داد و دقت پاس این تیم ۷۸.۴ درصد ثبت شد.

در شاخص موفقیت در نبردها نیز استقلال با ۵۱.۹ درصد موفقیت، عملکرد بهتری نسبت به مس شهربابک با ۴۸.۱ درصد داشت.

از نظر تعداد خطا، استقلال ۱۱ خطا مرتکب شد و مس شهربابک نیز ۹ خطا داشت. همچنین استقلال یک کارت زرد دریافت کرد، در حالی که مس شهربابک در این دیدار هیچ کارت زردی دریافت نکرد. هیچ‌کدام از دو تیم نیز کارت قرمز نگرفتند.

استقلال با این پیروزی پرگل و برتری در اکثر شاخص‌های آماری، فصل جدید لیگ برتر را با قدرت آغاز کرد.