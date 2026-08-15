مصدومیت بازیکن استقلال جدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قلی‌زاده، هافبک - مهاجم تیم فوتبال استقلال که در دیدار برابر مس شهر بابک یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیمش بود، با وجود مصدومیتی که پس از به ثمر رساندن گل چهارم آبی‌پوشان برایش ایجاد شد، مشکلی برای ادامه حضور در مسابقات ندارد. قلی‌زاده در دقیقه ۲+ ۹۰ گل چهارم استقلال را به ثمر رساند و پس از آن دچار آسیب‌دیدگی شد و کادر پزشکی آبی‌پوشان شرایط او را مورد بررسی قرار داد.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد مصدومیت قلی‌زاده جدی نیست و این بازیکن نیاز به دوری طولانی‌مدت از میادین ندارد. به این ترتیب قلی‌زاده می‌تواند در تمرینات استقلال حضور داشته باشد و خود را برای دیدار هفته دوم لیگ برتر آماده کند.

قرار است استقلال در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر به مصاف نساجی برود و قلی‌زاده نیز در صورت تأیید نهایی کادر پزشکی، در اختیار سهراب بختیاری‌زاده خواهد بود.

قلی‌زاده در دیدار افتتاحیه فصل مقابل مس شهر بابک عملکرد خوبی داشت و با گلزنی در دقایق پایانی، سهمی در پیروزی پرگل ۴ بر صفر استقلال داشت.

به این ترتیب، مصدومیت این بازیکن خبر نگران‌کننده‌ای برای کادر فنی استقلال محسوب نمی‌شود و انتظار می‌رود قلی‌زاده در ادامه تمرینات تیمش حضور پیدا کند تا برای دومین بازی فصل آماده شود.