به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر شامگاه جمعه ۲۳ مرداد در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس شهر بابک رفت و با ارائه نمایشی قابل قبول و با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید تا شاگردان سهراب بختیاری‌زاده فصل جدید لیگ برتر را با یک پیروزی پرگل و امیدوارکننده آغاز کنند.

در این دیدار اما روزبه چشمی، کاپیتان و یکی از باتجربه‌ترین بازیکنان استقلال، جایی در ترکیب اصلی آبی‌پوشان نداشت و حتی در ادامه مسابقه نیز به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین نشد. غیبت چشمی در شرایطی رقم خورد که این بازیکن به دلیل تجربه بالای خود همواره یکی از مهره‌های مورد اعتماد کادر فنی استقلال محسوب می‌شود.

آخرین حضور چشمی در یک مسابقه رسمی به آخرین دیدار استقلال در فصل بیست‌وپنجم بازمی‌گردد؛ جایی که آبی‌پوشان هشتم اسفند ۱۴۰۴ مقابل فجرسپاسی قرار گرفتند و با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسیدند. از آن زمان تاکنون، چشمی در هیچ مسابقه رسمی برای استقلال به میدان نرفته است و فاصله قابل توجهی میان آخرین حضور رسمی او و شروع فصل جدید ایجاد شده است.

چشمی همچنین یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ بود، اما در مرحله گروهی حتی یک دقیقه نیز فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در آن مقطع اعلام کرده بود که چشمی با مصدومیت مواجه است و به همین دلیل امکان استفاده از او وجود نداشت. قلعه‌نویی البته تأکید کرده بود در صورت صعود ایران به مرحله حذفی، شرایط چشمی می‌توانست به گونه‌ای باشد که از این بازیکن استفاده شود.

پس از پایان جام جهانی نیز چشمی دیرتر از سایر بازیکنان به تمرینات استقلال اضافه شد. این بازیکن در ادامه قرارداد خود را با آبی‌پوشان تمدید کرد تا همچنان در جمع شاگردان بختیاری‌زاده حضور داشته باشد، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که او هنوز نتوانسته به سطح آمادگی کامل برسد.

نکته قابل توجه درباره چشمی این است که با وجود ملی‌پوش بودن، تجربه بالا و سابقه طولانی حضور در استقلال، چندین ماه از آخرین بازی رسمی او گذشته، اما هنوز شرایط بدنی این بازیکن به سطح مورد نظر کادر فنی نرسیده است. غیبت او در نخستین بازی فصل نیز می‌تواند نشانه‌ای از همین مسئله باشد؛ چرا که کادر فنی ترجیح داده است برای استفاده از کاپیتان باتجربه خود عجله نکند و فرصت بیشتری برای رسیدن او به شرایط مطلوب در نظر بگیرد.

با توجه به فشردگی مسابقات استقلال در فصل جدید، حضور بازیکنی با ویژگی‌های فنی و تجربه چشمی می‌تواند برای این تیم اهمیت زیادی داشته باشد. با این حال، بختیاری‌زاده و اعضای کادر فنی به دنبال آن هستند که این بازیکن ابتدا شرایط بدنی و آمادگی مسابقه‌ای خود را به دست آورد و سپس در ترکیب تیم قرار بگیرد.

به این ترتیب، باید منتظر ماند و دید چشمی چه زمانی می‌تواند به شرایط مطلوب برسد و بار دیگر در یک مسابقه رسمی برای استقلال به میدان برود؛ بازیکنی که با وجود تجربه و جایگاه ویژه‌ای که در تیم دارد، فعلاً نتوانسته خود را به سطح آمادگی مدنظر کادر فنی برساند.