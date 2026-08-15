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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

استقلال برای زمستان هم پنجره ندارد! + عکس

استقلال برای زمستان هم پنجره ندارد! + عکس

با وجود ادعای رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال مبنی بر باز بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها در زمستان اما در سایت فیفا آبی ها محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست‌وششم، شامگاه جمعه ۲۳ مرداد و در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف مس شهر بابک رفت و در پایان با نتیجه ۴ بر صفر به برتری رسید.

پس از پایان این دیدار، سعید فتاحی، رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال، در جمع اصحاب رسانه درباره وضعیت محرومیت نقل‌وانتقالاتی این باشگاه توضیحاتی ارائه کرد. فتاحی مدعی شد محرومیت نقل‌وانتقالاتی استقلال تنها مربوط به پنجره تابستانی جاری است و آبی‌پوشان می‌توانند در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل از بهرام گودرزی و محمد خلیفه، دو بازیکن جدید این تیم که در حال حاضر در آلومینیوم اراک حضور دارند استفاده کنند.

فتاحی همچنین تأکید کرد که در هیچ‌یک از بخش‌های سایت فیفا، محرومیت نقل‌وانتقالاتی باشگاه استقلال درج نشده است.

با این حال، بررسی اطلاعات منتشرشده در سایت «Knowledge FIFA» که مربوط به بخش «REGISTRATION BANS » که محرومیت‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه‌های فوتبال در سراسر جهان را به نمایش می‌گذارد، روایت متفاوتی را نشان می‌دهد. در این سامانه مقابل نام باشگاه استقلال تهران، عبارت «۲ پنجره بسته» درج شده است؛ موضوعی که به این معناست که استقلال، تا لحظه نگارش این خبر، علاوه بر پنجره تابستانی، در پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی فصل جاری نیز با محرومیت مواجه است و امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید را نخواهد داشت.

به این ترتیب، میان اظهارات رئیس سازمان فوتبال باشگاه استقلال و اطلاعات درج‌شده در سامانه مربوط به محرومیت‌های نقل‌وانتقالاتی فیفا، تناقضی وجود دارد که باید دید در نهایت کدام روایت ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

استقلال برای زمستان هم پنجره ندارد! + عکس

کد مطلب 6916730
بهنام روان پاک

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