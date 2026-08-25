«افسانه سپهر» با یاد شهدای میناب در مسکو اکران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، نمایش گسترده انیمیشن سینمایی ایرانی «افسانه سپهر» شامگاه دوشنبه ۲ شهریور در آئینی ویژه و با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب در قلب پایتخت روسیه آغاز شد. این اثر سینمایی در گام نخست در ۸۹ سالن سینمایی در سراسر روسیه روی پرده رفته و قرار است دامنه اکران آن به تدریج افزایش یابد.

در این آئین رسمی که با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی سفارت ایران در مسکو، مدیران کمپانی‌های پخش روسی، سینماگران و جمعی از خانواده‌ها و کودکان روس برگزار شد، تصاویر دانش‌آموزان شهید میناب بر پرده سینما نقش بست.

سفیر ایران: جنایت علیه کودکان میناب نباید فراموش شود

کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در سخنانی در این مراسم با قدردانی از برگزارکنندگان برنامه در زنده نگه‌داشتن یاد شهدای میناب، روابط تهران و مسکو را رو به گسترش خواند و اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ارکان این مناسبات، روابط فرهنگی است که خوشبختانه مورد توجه ویژه مسئولان ۲ کشور قرار دارد.

وی با اشاره به تقارن این ایام با یکصد و شصت و هشتمین روز شهادت دانش‌آموزان میناب افزود: در روز اول تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، ۱۶۸ کودک معصوم در مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند؛ کودکانی که صبح با خداحافظی از والدین راهی مدرسه شدند و دیگر بازنگشتند. این جنایت بزرگ و دردناک هرگز نباید از حافظه بشریت پاک شود.

جلالی از برگزاری روزهای فرهنگی ایران در اواخر سپتامبر (مهر) در شهرهای مسکو، سن‌پترزبورگ، کازان و آستاراخان خبر داد و تصریح کرد: هنرمندان ایرانی به صورت یک گروه ۱۶۸ نفره و با استفاده از نماد ۱۶۸ (به یاد شهدای کودک میناب) در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور خواهند داشت.

همدلی تهیه‌کنندگان سرشناس روسیه با خانواده‌های شهدای کودک

در ادامه این مراسم، کنستانتین یولکین مدیرعامل شرکت معتبر پخش و تولید فیلم Russian World Vision (RWV) و از تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون روسیه، از توزیع انیمیشن «افسانه سپهر» ابراز خرسندی کرد و آن را اثری کیفی و جذاب برای کودکان خواند. وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای میناب گفت: ما عمیقاً با تمامی خانواده‌هایی که فرزندان خود را در این تراژدی غم‌انگیز از دست دادند همدرد هستیم و امیدواریم دیگر شاهد چنین وقایع تلخی در هیچ نقطه‌ای از جهان نباشیم.

همچنین ویاچسلاو سِنگایِوسکی، مدیرعامل و مالک شرکت روسی «کیانوش ایمپکس»، با اشاره به روند آماده‌سازی و دوبله این اثر گفت: پس از ارتباط با تهیه‌کنندگان این انیمیشن فوق‌العاده، مراحل دوبله، تبلیغات و آماده‌سازی اکران آنلاین و سینمایی آغاز شد و امروز مفتخریم که نمایش فیلم در ۸۹ سالن آغاز شده و در گام‌های بعدی سراسر روسیه را پوشش خواهد داد.

سنگایِوسکی در پایان بر اهمیت تبادلات هنری تأکید کرد و گفت: رفت‌وآمد هنرمندان ۲ کشور پلی مستحکم برای دوستی میان ۲ ملت بنا می‌کند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که تقویت مناسبات فرهنگی برای دفاع از استقلال و هویت ملی اهمیت دوچندان شده است.

انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی، داستانی ماجراجویانه و فانتزی با محوریت مفاهیم اصیلی چون «خانواده، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر تاریکی» را روایت می‌کند. این فیلم ماجرای نوجوانی به نام «سپهر» و همراه وفادارش «بابو» را در سفری پرماجرا برای نجات سرزمینشان به تصویر می‌کشد.

نسخه روسی این پویانمایی با عنوان «Легенда о Сепере» در منابع سینمایی روسیه به ثبت رسیده و تریلر رسمی دوبله آن نیز در پلتفرم معتبر کینپویسک (Kinopoisk) منتشر شده است.