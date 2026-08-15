ناکامی قاچاقچیان در خروج ۲۷۱ رأس احشام قاچاق از مرزهای آذربایجان‌ غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح سراسری مقابله با قاچاق دام، مرزبانان این فرماندهی با رصد و پایش مستمر نوار مرزی، انجام ۴۸ ساعت اقدامات اطلاعاتی و برقراری گشت و کمینهای هدفمند در ارتفاعات صعبالعبور مرزهای آذربایجانغربی، از تحرک قاچاقچیان برای انتقال احشام به خارج از کشور مطلع شدند.
وی افزود: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی و اقدام بهموقع، در عملیاتی غافلگیرانه ضمن ناکام گذاشتن قاچاقچیان، موفق شدند۲۷۱ رأس گوسفند قاچاق را پیش از خروج از مرز کشف و مهار کنند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجانغربی با بیان اینکه قاچاقچیان با سوءاستفاده از شرایط جغرافیایی منطقه و با رها کردن احشام از محل متواری شدند، تصریح کرد: شناسایی و دستگیری عاملان این پرونده با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی در دستور کار مرزبانان قرار دارد.
سردار احمدی خاطرنشان کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان، ارزش احشام مکشوفه ۶۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.
نظر شما