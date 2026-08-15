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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

کشف ۲۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از اتوبوس مسافربری در قاینات

کشف ۲۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق از اتوبوس مسافربری در قاینات

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان قاینات از کشف دو هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا فولادی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان قاینات هنگام کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از این اتوبوس دو هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قاینات ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6916704

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