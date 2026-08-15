آذربایجان غربی در آستانه جهش صنعتی؛ ۴۱ پروژه آماده افتتاح شدند

سخاوت خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان آماده جهش صنعتی شدن است، اظهار کرد: برای اجرا و آغاز عملیات اجرایی این طرح ها بیش از ۳۵۸ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی همچنبن از آماده بهره‌برداری بودن ۴۱ پروژه صنعتی در استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها با سرمایه‌ گذاری ۱۵۵ هزار و ۵۳۷ میلیارد ریالی، برای ۲ هزار و ۷۵۶ نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد.

وی اظهار کرد: آذربایجان‌غربی وارد مرحله‌ای تازه از صنعتی شدن شده و در مجموع ۴۷ پروژه صنعتی برای افتتاح و کلنگ‌زنی در استان آماده شده است.

خیرخواه خواه خاطرنشان کرد: در حالی که تعداد پروانه های بهره برداری و جواز تاسیس صادره بیشتر از این آمارها است و این پروژه ها به عنوان اثرگذار و مهم بودن در توسعه زنجیره ارزش صنعتی استان در برنامه افتتاح با در نظر گرفتن گستره شهرستانی قرار گرفته اند.

۶ طرح صنعتی در آذربایجان غربی کلنگ زنی می شود

خیرخواه افزود: از مجموع این طرح‌ها، ۴۱ پروژه آماده افتتاح هستند و ۶ پروژه دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۲۰۲ هزار و ۸۹۶ میلیارد ریالی در آستانه کلنگ‌زنی قرار دارند که با اجرای آن‌ها، زمینه اشتغال ۲ هزار و ۶۳۵ نفر را نیز فراهم خواهند کرد.

وی واحد فولاد، شیشه های ساختمانی؛ صنایع غذایی؛ صنایع معدنی از جمله فرآوری طلا؛ سیلیس و آهک؛ روغن موتور؛ کارتن سازی؛ نئوپان؛ نساجی ؛ نخ؛ فرآوری سنگ؛ تریلی سازی؛ تولید کامیون کشنده؛ سیلیکات سدیم؛ کیسه های پروپیلن؛ کنسانتره انواع میوه و لوله پروفیل فولادی را از مهمترین طرح ها عنوان کرد.

وی با اشاره به صدور دو هزار و ۲۱۳ جواز تتاسیس صنعتی در استان افزود: از این تعداد، ۳۴۰ واحد پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد داشته‌اند و با بهره‌برداری از آنها، بیش از ۱۰ هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.

خیرخواه بیان کرد: در حال حاضر دو هزار و ۷۷ واحد صنعتی فعال در آذربایجان غربی مشغول به کار هستند که برای حدود ۶۴ هزار نفر فرصت شغلی فراهم کرده‌اند.

وی درباره معادن نیز ادامه داد: استان دارای ۵۹۴ معدن دارای پروانه بهره‌برداری است که مهم‌ترین آنها شامل معادن طلا، سیلیس و سنگ‌های زینتی می‌شود.

۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی آذربایجان غربی آماده واگذاری

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: در استان ۲۷ شهرک و ناحیه صنعتی آماده واگذاری وجود دارد و برنامه‌ریزی شده تا توسعه صنعتی به شکل متوازن و در شهرستان‌ها نیز گسترش یابد؛ هرچند در حال حاضر بیشترین تمرکز واحدهای صنعتی در ارومیه قرار دارد.

وی درباره وضعیت معادن راکد گفت: از مجموع ۵۰۴ معدن دارای پروانه بهره‌برداری، ۲۰۴ معدن راکد هستند که با جذب سرمایه‌گذاران جدید، پیش‌بینی می‌شود حداقل ۱۶ معدن طی چند ماه آینده فعالیت خود را از سر بگیرند.

خیرخواه همچنین به ظرفیت‌های تجاری استان اشاره و اعلام کرد: تاکنون ۶ هزار کارت بازرگانی و ۱۸ هزار کارت پیله‌وری صادر شده و امسال، ۴۴ میلیون دلار واردات کالا از طریق مسیر پیله‌وری و کولبری ثبت شده است.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی گفت: در چهار سال اخیر با اقدامات حمایتی، ۲۸۰ واحد صنعتی و ۹۴ معدن راکد دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.