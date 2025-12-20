خیرخواه: واحد راکد چایپاره با سرمایه گذاری ۵۸ میلیارد تومان احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخاوت خیرخواه عصر شنبه در آئین افتتاح خط تولید این واحد تولیدی کالاهای بهداشتی در چایپاره با حضور استاندار آذربایجان غربی، اظهار کرد: افتتاح این واحد تولیدی تنها احیای یک واحد تولیدی نیست بلکه برای حمایت از سرمایه‌گذاری است و با سرمایه‌گذاری ۵۸ میلیارد تومانی و ایجاد ۲۰ فرصت شغلی مستقیم جدید امروز به بهره برداری رسید.

وی ایجاد شغل را اقدامی مقدس دانست و اظهار کرد: اگر یک مدیر بتواند شغل ایجاد کند، کار بزرگی انجام داده است و در این راستا شعار، یک شغل یک پروژه؛ این مسیر را دنبال می‌کنیم.

خیرخواه با اشاره به سرمایه‌گذاری ۵۸ میلیارد تومانی انجام‌شده در این مجموعه افزود: این واحد صنعتی پیش از این راکد بوده و با احیای آن و استقرار خط جدید تولید، ۲۰ نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند.

خیرخواه با بیان اینکه در شهرستان چایپاره ۴۳ واحد صنعتی دارای پروانه وجود دارد، گفت: به همین تعداد نیز ظرفیت معدنی در شهرستان شناسایی شده که معادن مرمریت و سنگ‌های تزئینی از مهم‌ترین ظرفیت‌های آن به شمار می‌رود و چایپاره به‌عنوان قطب این نوع سنگ‌ها شناخته می‌شود.‌

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی یکی از برنامه‌های مهم توسعه‌ای را توسعه شهرک‌های صنعتی در شهرستان‌ها عنوان کرد و ادامه داد: شهرک صنعتی فعلی چایپاره در مساحت ۲۸ هکتار به واحدهای صنعتی تحویل داده شده و طرح توسعه این شهرک در ۵۰ هکتار نیز آماده شده تا زمین صنعتی در اختیار سرمایه‌گذاران جدید قرار گیرد.

وی همچنین از صدور ۱۲۰ فقره جواز تأسیس صنعتی در شهرستان چایپاره خبر داد و تأکید کرد: اداره کل صنعت، معدن و تجارت در تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، به‌ویژه برای حمایت از سرمایه‌گذاران، پای کار است.

خیرخواه احیای واحدهای راکد به‌ویژه در بخش معادن را از برنامه‌های جدی این سازمان دانست و گفت: تحقق این هدف نیازمند همکاری فی مابین بهره بردار معدنی و مردم محلی است، همچنین باید واحدهای فرآوری معادن در نزدیکی محل استخراج احداث شود تا از خام‌فروشی جلوگیری شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی با اشاره به قرار گرفتن چایپاره در مسیرهای تجاری منطقه، خاطرنشان کرد: این شهرستان ظرفیت بالایی برای احداث واحدهای صنعتی جدید و توسعه سرمایه‌گذاری دارد.