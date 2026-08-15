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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۱

هفته اول لیگ بیست و ششم؛

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر/ یک معمای تارتار حل شد!

ترکیب احتمالی پرسپولیس برای دیدار با شمس آذر/ یک معمای تارتار حل شد!

سرمربی پرسپولیس به بازیکن دلخواه خود در دفاع راست رسید تا دیگر مشکلی برای چینش ترکیب تیمش در بازی امروز با شمس آذر نداشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه امروز شنبه در هفته نخست لیگ برتر در حالی برگزار می شود که تغییرات گسترده در لیست پرسپولیس باعث شده تا هوادارانش دنبال رونمایی از نخستین ۱۱ بازیکنی باشند که پس از جدایی امثال امید عالیشاه، میلاد سرلک، سروش رفیعی، مرتضی پورعلی گنجی و ... شرایط کاملا متفاوتی را پیدا کرده است.

مهدی تارتار تصمیم دارد با اعتماد دوباره به پیام نیازمند او را همچنان در چارچوب دروازه سرخ ها نگه دارد. حسین کنعانی‌زادگان با بازوبند کاپیتانی رهبر خط دفاعی پرسپولیس خواهد بود تا همراه با حسین ابرقویی نژاد در قلب دفاع این تیم بازی کنند.

تارتار در انتخاب مدافع راست کمی مردد بود اما بالاخره به اسم مجید عیدی رسید تا برای این تیم بازی کند. دفاع چپ هم احتمالا ابوالفضل جلالی خواهد بود.

بازیسازی پرسپولیس احتمالا به پوریا لطیفی فر و مارکو باکیچ برسد تا آنها میانه میدان را بگردانند. همچنین اوستون ارونوف و مهدی تیکدری‌نژاد هم دیگر گزینه های خط میانی پرسپولیس هستند.

پوریا شهرآبادی و علی علیپور هم در خط حمله قرار می گیرند تا پرسپولیس احتمالا با این نفرات در ورزشگاه سردار ازدگان قزوین، استارت بیست و ششم خود را در تاریخ لیگ برتر ایران بزند.

کد مطلب 6916742

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