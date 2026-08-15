ساماندهی هواداران پرسپولیس توسط باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با تأکید مدیرعامل باشگاه بر ضرورت ساماندهی و ایجاد ساختار منسجم در حوزه هواداری، برنامه‌ریزی برای ساماندهی کانون هواداران پرسپولیس در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، قرار است فعالیت لیدرهای گروه‌های هواداری در چارچوبی مشخص و با انعقاد قرارداد رسمی با باشگاه دنبال شود تا ضمن شفاف‌سازی روابط، زمینه تعامل منسجم‌تر میان باشگاه و گروه‌های هواداری فراهم شود.

این طرح با هدف ایجاد ساختاری منظم در حوزه هواداری، تعریف چارچوب مشخص برای فعالیت گروه‌ها و تقویت ارتباط میان باشگاه و هواداران در حال پیگیری است.

جزئیات مربوط به نحوه اجرای طرح و فرآیند عقد قرارداد با لیدرهای گروه‌های هواداری، پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام خواهد شد.