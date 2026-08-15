  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹

ساماندهی هواداران پرسپولیس توسط باشگاه

ساماندهی هواداران پرسپولیس توسط باشگاه

با اعلام باشگاه پرسپولیس لیدرها و مشوقین تیم فوتبال این باشگاه با قرارداد مشخص به کارشان ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با تأکید مدیرعامل باشگاه بر ضرورت ساماندهی و ایجاد ساختار منسجم در حوزه هواداری، برنامه‌ریزی برای ساماندهی کانون هواداران پرسپولیس در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، قرار است فعالیت لیدرهای گروه‌های هواداری در چارچوبی مشخص و با انعقاد قرارداد رسمی با باشگاه دنبال شود تا ضمن شفاف‌سازی روابط، زمینه تعامل منسجم‌تر میان باشگاه و گروه‌های هواداری فراهم شود.

این طرح با هدف ایجاد ساختاری منظم در حوزه هواداری، تعریف چارچوب مشخص برای فعالیت گروه‌ها و تقویت ارتباط میان باشگاه و هواداران در حال پیگیری است.

جزئیات مربوط به نحوه اجرای طرح و فرآیند عقد قرارداد با لیدرهای گروه‌های هواداری، پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، از طریق رسانه‌های رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6917323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه