ساماندهی هواداران پرسپولیس توسط باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، با تأکید مدیرعامل باشگاه بر ضرورت ساماندهی و ایجاد ساختار منسجم در حوزه هواداری، برنامهریزی برای ساماندهی کانون هواداران پرسپولیس در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس، قرار است فعالیت لیدرهای گروههای هواداری در چارچوبی مشخص و با انعقاد قرارداد رسمی با باشگاه دنبال شود تا ضمن شفافسازی روابط، زمینه تعامل منسجمتر میان باشگاه و گروههای هواداری فراهم شود.
این طرح با هدف ایجاد ساختاری منظم در حوزه هواداری، تعریف چارچوب مشخص برای فعالیت گروهها و تقویت ارتباط میان باشگاه و هواداران در حال پیگیری است.
جزئیات مربوط به نحوه اجرای طرح و فرآیند عقد قرارداد با لیدرهای گروههای هواداری، پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، از طریق رسانههای رسمی باشگاه پرسپولیس اعلام خواهد شد.
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