اصل مهمی که سرمربی پرسپولیس باید بداند/ دلیل سکوت برخی پیشکسوتان چیست؟

امیرحسین اصلانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط پرسپولیس در آستانه آغاز لیگ بیستوششم اظهار داشت: درباره انتخاب مهدی تارتار و شرایط پرسپولیس پیش از این صحبت کردهایم. شرایط کشور به شکلی پیش رفت که امکان انتخاب یک گزینه خارجی مناسب و مؤثر برای ایجاد یک استراتژی فنی مشخص فراهم نشد. با این حال، مهم این است که یک سرمربی بزرگ روی نیمکت باشد و بتواند تیم را مدیریت کند.
تارتار میداند پرسپولیس جای آزمون و خطا نیست
وی ادامه داد: تارتار سالهاست در لیگ برتر مربیگری میکند و فضای فوتبال ایران را به خوبی میشناسد. او میداند حضور در پرسپولیس با تمام تیمهایی که قبلاً در آنها کار کرده متفاوت است. در این تیم فقط نتیجه قابل قبول نیست، بلکه باید مدعی قهرمانی باشید. حضور پرسپولیس در میانه جدول اصلاً پذیرفتنی نیست و خودش هم این موضوع را به خوبی میداند.
پیشکسوت سرخپوشان پایتخت درباره خریدهای پرسپولیس نیز گفت: تارتار تلاش کرده بازیکنانی را جذب کند که شناخت کافی از آنها داشته باشد. این موضوع از یک جهت میتواند کمک بزرگی باشد، چون مربی میداند از هر بازیکن چه میخواهد و بازیکن نیز با تفکرات سرمربی بیگانه نیست.
حقیقت بیرحمانه برای تارتار
پیشکسوت پرسپولیس درباره اهمیت شروع فصل برای سرخپوشان تصریح کرد: شروع فصل برای پرسپولیس بسیار مهم است. من شخصاً تارتار را حمایت کردم، اما واقعیت این است که بسیاری از پیشکسوتان سکوت کردهاند و احتمالاً منتظر هستند عملکرد او را ببینند. حقیقت بیرحمانه برای تارتار این است که اگر در سه هفته ابتدایی نتیجه نگیرد، دیگر کسی برای ماندن او رحم نخواهد کرد.
وی افزود: پرسپولیس هوادار زیادی دارد و فشار روی این تیم با سایر تیمها قابل مقایسه نیست. بنابراین تارتار باید از همان هفتههای اول نشان دهد تیمش برای چه هدفی وارد مسابقات شده است.
خانهای که هنوز آماده نیست
اصلانیان با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی گفت: شرایط میزبانی هم برای پرسپولیس اهمیت زیادی دارد. گاهی همین اتمسفر ورزشگاه میتواند روی عملکرد تیمی مثل پرسپولیس که هواداران پرشماری دارد، تأثیر بگذارد. گفته میشود ورزشگاه آزادی به نیمفصل میرسد، اما واقعاً مشخص است که به این زمانبندی هم نمیرسند.
وی ادامه داد: پرسپولیس باید سالها قبل صاحب ورزشگاه اختصاصی میشد. قابل قبول نیست باشگاهی با این تعداد هوادار و این میزان سابقه، همچنان خانهبهدوش باشد. از طرف دیگر شرایط میزبانی سپاهان و تراکتور را به لحاظ امکانات و ثبات ورزشگاه، بهتر از پرسپولیس میبینم.
علیپور باید در هر بازی موقعیت گل داشته باشد
مهاجم سابق پرسپولیس درباره وضعیت خط حمله این تیم گفت: علی علیپور باید در هر بازی حداقل موقعیتهای جدی گلزنی داشته باشد. او مهاجمی است که اگر در موقعیت قرار بگیرد، میتواند برای پرسپولیس گلهای مهمی بزند. در کنار او انتخاب پوریا شهرآبادی را بسیار هوشمندانه میدانم و فکر میکنم این بازیکن میتواند در طول فصل خودش را نشان دهد.
اصلانیان درباره ایگور سرگیف نیز اظهار داشت: مطمئنم سرگیف نسبت به فصل گذشته بهتر بازی خواهد کرد. او حالا تعامل و شناخت بیشتری با سایر بازیکنان پیدا کرده و همین هماهنگی میتواند باعث شود عملکرد متفاوتی از او ببینیم.
شنیده های رختکن تراکتور
وی در پایان درباره جدایی محمد ربیعی از تراکتور و شایعات مربوط به نارضایتی رختکن از این مربی گفت: من درباره این موضوع فقط باید به شنیدهها بسنده کنم و منبع دیگری ندارم. بر اساس همین شنیدهها، ربیعی نتوانست رختکن را به خوبی مدیریت و جمع کند و در نهایت همان رختکن در جدایی او تأثیرگذار شد.
اصلانیان خاطرنشان کرد: اگر چنین اتفاقی واقعاً رخ داده باشد، یک هشدار جدی برای هر مربی است؛ چون در تیم بزرگی مثل تراکتور یا پرسپولیس، مدیریت رختکن به اندازه مسائل فنی اهمیت دارد. مربی باید اختیار تیم را در دست داشته باشد و اجازه ندهد تصمیمهای اصلی از داخل رختکن به بیرون منتقل شود.
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