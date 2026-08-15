علی اصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نوزدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی روز یکشنبه ۲۵ مردادماه در شهرستان قروه برگزار میشود و شاعران، مداحان و فعالان فرهنگی و مذهبی در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی افزود: این کنگره از ساعت ۹ صبح در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قروه برگزار میشود و حضور عموم مردم عاشورایی و علاقهمندان به شعر و ادبیات آیینی در این برنامه آزاد است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به محورهای این دوره از کنگره بیان کرد: شعر عاشورایی، یادبود رهبر شهید، ایثار و مقاومت و همچنین کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید کردستان از محورهای اصلی نوزدهمین کنگره ملی شعر عاشورایی قروه است.
دریایی ادامه داد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصتی برای پیوند ظرفیتهای شعر و ادبیات با مفاهیم عاشورا، ایثار، شهادت و مقاومت و همچنین پاسداشت فرهنگ و هویت دینی و انقلابی جامعه است.
وی از حضور شاعران و فعالان فرهنگی و مذهبی در این کنگره به عنوان ظرفیتی برای تقویت جریان شعر آیینی در استان یاد کرد و گفت: تلاش شده است این دوره از کنگره با رویکردی فرهنگی و با مشارکت علاقهمندان و فعالان حوزه شعر و ادبیات برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین از پیشبینی برنامهای برای قدردانی از مشارکت حاضران خبر داد و گفت: در پایان مراسم، به قید قرعه کمکهزینه سفر به کربلای معلی و مشهد مقدس به شرکتکنندگان اهدا خواهد شد.
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