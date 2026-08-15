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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۵

آمار جالب مرکز دریانوردی انگلیس در تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز 

آمار جالب مرکز دریانوردی انگلیس در تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز 

مرکز ناوبری دریایی انگلیس، موفقیت ایران در اعمال ترتیبات امنیتی بر تنگه هرمز را تایید و اعلام کرد که تنها کشتی‌هایی موفق به عبور از تنگه می‌شوند که از مسیر مورد نظر ایران عبور کنند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، اعلام کرد که تنها ۱۵۱ فروند کشتی در مدت هفت روز، به صورت ورود یا خروج، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

بر اساس این گزارش از زمان آغاز جنگ افروزی آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه، ۵۶ گزارش درباره آسیب‌ دیدن کشتی‌ها در تنگه هرمز و آب‌های مجاور آن ثبت شده است. البته این آمار شامل دو حمله اخیر نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، کریدور جنوبی تنگه هرمز در سواحل عمان که آمریکا آن را به عنوان گذرگاه موقت جایگزین برای عبور از تنگه معرفی کرده است، همچنان پرخطرترین منطقه عبور محسوب می‌شود؛ چرا که از مجموع ۱۸ حادثه حمله با پرتابه‌ها که مرکز مذکور از ۶ ژوئیه گزارش کرده، ۱۶ مورد در این مسیر رخ داده است.

این گزارش با اشاره به محاصره دریایی آمریکا علیه کشتی‌های ایرانی نوشت که طی روزهای اخیر دو مورد ورود و خروج برای کشتی‌های حامل پرچم ایران در بنادر این کشور ثبت شده است. کشتی‌های پاناما و لیبریا بیشترین عبور را از این آبراه مورد مناقشه داشتند، به‌ طوری که از هر کدام ۱۲ فروند کشتی عبور کرد.

نکته حائز اهمیت ترتیبات تنگه هرمز این است که درست طبق گفته مسئولان ایرانی هیچ عبوری برای کشتی‌های حامل پرچم آمریکا ثبت نشده است. بیشترین نوع کشتی‌های عبوری نیز نفتکش‌های حامل فرآورده‌های نفتی بودند که معمولاً مشتقات پالایش‌شده نفت را حمل می‌کنند.

کد مطلب 6916790

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    نظرات

    • IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۴
      1 1
      پاسخ
      اگر امریکای دزد جهانخوار بجای ایران بود از همان اول از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز عوارض کلان میگرفت درآمد کسب میکرد کنترل تنگه هرمز فشردن گلوی خوک زرد امریکایی و خفه کردن به جهنم ساقط کردن اوست لعنت عذاب خدا بر او

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