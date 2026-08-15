به گزارش خبرگزاری مهر، مرز بینالمللی ریمدان در جنوبشرق ایران، به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای اقتصادی و تجاری کشور مطرح است. این گذرگاه مهم نه تنها به عنوان یک مسیر ارتباطی، بلکه به عنوان ظرفیتی ارزشمند برای رونق تولید، اشتغالزایی و شکوفایی اقتصاد منطقه شناخته میشود.
اما با وجود اهمیت این پایانه مرزی، نبود زیرساختهای مناسب در مرز رسمی ریمدان، این گذرگاه مرزی را که به «دروازه طلایی تجارت» شهرت یافته است، با بحرانی فرساینده روبهرو کرده است.
معطلی چندروزه کامیونها در صفهای طولانی پشت مرز، نبود سرویس بهداشتی مناسب، نبود سایهبان و محل استراحت، و بیتوجهی مسئولان به مطالبات صنفی رانندگان، اعتراض و گلایه گسترده آنان را در پی داشته است.
مرز بین المللی ریمدان و نبود امکانات اولیه برای رانندگان
یکی از رانندگان که بیش از دو هفته است در منطقه مرزی ریمدان معطل شده است وضعیت بحرانی زیرساختهای این مرز بینالمللی را غیر استاندار دانست و با اشاره به اهمیت راهبردی این مرز برای تجارت ایران و پاکستان، تأکید کرد: نبود امکانات اولیه نظیر سرویسهای بهداشتی استاندارد، حمام و محل استراحت، شرایط را برای هزاران راننده غیرقابل تحمل کرده است.
این راننده با بیان اینکه منطقه ریمدان با وجود حجم بالای تردد، فاقد چند سرویس بهداشتی استاندارد برای جمعیت عظیم رانندگان و کادر است، افزود: ما در یک کشور اسلامی هستیم، اما حتی در این مرز حیاتی، جای مناسبی برای انجام نماز و عبادت وجود ندارد.
وی همچنین به وضعیت دشوار زندگی دور از خانواده و در میان گرد و غبار مداوم اشاره کرد و گفت: این کمبودها نه تنها کرامت انسانی رانندگان را خدشهدار میکند، بلکه تمرکز آنها را برای مدیریت ایمن خودروهای سنگین کاهش میدهد.
وی در پایان از مسئولان خواست تا با حضور میدانی، وضعیت نبود فروشگاه و امکانات اولیه را در این منطقه آزاد بررسی کنند.
نبود جاده استاندار دغدغه رانندگان
یکی دیگر از رانندگان مانده در پشت مرز ریمدان اعلام کرد: کامیونها ناچار به تردد در جادههای خاکی و ناهموار هستند.
این راننده با اشاره به حادثه اخیر چپ شدن یک خودروی سنگین در این مسیر، تأکید کرد: نبود مسیرهای ایمن، امنیت جابجایی کالا و جان رانندگان را به خطر انداخته است.
وی در ادامه اظهار کرد: این وضعیت که در آن خودروها در جادههای خاکی و غیر استاندارد گرفتار میشوند، منجر به حوادث ناگوار و خسارات اقتصادی سنگین برای راننده می شود.
این راننده همچنین به نبود مدیریت صحیح در منطقه مرز ریمدان اشاره کرد و گفت: عدم دسترسی ایمن، باعث شده تا حتی در صورت ثبت فرآیندها، رانندگان در مسیرهای پرخطر و پیچیده دچار مشکل شوند؛ وی از نهادهای ذیصلاح خواست تا با ایجاد مسیرهای استاندارد، از بروز حوادث جبرانناپذیر جلوگیری کنند.
عدم مدیریت فراخوان گمرگ در ساعات غیرمتعارف دلیل صف های طولانی
یکی از رانندگان مستقر در مرز ریمدان بیان کرد: عدم نظم در فراخوانهای گمرکی و مدیریت نامناسب صفهای انتظار در مرز ریمدان، موجب خسارات اقتصادی جبرانناپذیری به صادرکنندگان و رانندگان می شود.
وی با اشاره به اینکه ماشین حامل محصولات کشاورزی است، گفت: که فراخوانها بدون هماهنگی زمانی دقیق و گاه در ساعات غیرمتعارف منتشر میشوند، که این امر منجر به سردرگمی رانندگان در مسیر و اتلاف وقت بسیار میشود.
وی تأکید کرد: عدم شفافیت در زمانبندیهای گمرکی و فراخوانهای ناگهانی، باعث شده تا کالاهای صادراتی پیش از رسیدن به مقصد، از چرخه مصرف خارج شوند
وی اعلام کرد: از بیست و سوم تیرماه وارد منطقه مرزی ریمدان شده اما همچنان در این مکان بدون پاسخی قانع کننده و درست معصل مانده هستم؛ ما هم خانه و زندگی داریم اما به دلیل نبود زیر ساختهای درست و برای تخلیه یک بار باید روزها و گاهی حتی ماه ها در پشت مرز منتظر بمانیم.
ارز آوری میلیون دلاری مرز ریمدان در صورت مدیریت درست
شکری بلوچ، سرپرست منطقه آزاد ریمدان با اشاره به چالشهای موجود در این منطقه جغرافیایی، تصریح کرد: در حال حاضر، شرایط اقلیمی و دشواریهای موجود نظیر حجم بالای خاک و گرد و غبار در این منطقه، چالشهای تردد و فعالیت را برای ساکنان و فعالان اقتصادی افزایش داده است؛ اما لازم به ذکر است که فرآیند رفع این مشکلات و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز بهطور جدی آغاز شده است.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، عملیاتهای گستردهای در زمینه زیرساختهای جادهای، از جمله خاکبرداری، خاکریزی و خیابانکشی در جریان است؛ هدف ما این است که ظرف مدت ۱۸ ماه، این پروژههای زیرساختی به بهرهبرداری کامل برسند تا مسیر تردد هموار و تسهیل گردد.
بلوچ در پایان با تبیین جایگاه ژئوپلیتیک مرز ریمدان، افزود: مرز ریمدان، کوتاهترین راه دسترسی ایران به ۳۷ درصد از جمعیت جهان محسوب میشود؛ این گذرگاه، اقتصادیترین مسیر برای دسترسی ایران به بازارهای عظیم جهانی از جمله پاکستان، چین و هند است؛ لذا تکمیل این زیرساختها، نه تنها یک ضرورت منطقهای، بلکه یک فرصت استراتژیک برای اتصال ایران به زنجیره تأمین بازارهای بزرگ آسیایی است.
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