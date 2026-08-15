بازدید اعضای کمیسیون اصل نود مجلس از بیت رهبر شهید و منزل پدری ایشان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به مشهد مقدس، از منزل سابق رهبر شهید، حضرت آیتالله سید علی خامنهای (ره) و حسینیه آیتالله سید جواد خامنهای، بازدید کردند و در جریان وضعیت مرمت و نگهداری این بناها قرار گرفتند.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در حاشیه این بازدیدها با اشاره به ضرورت تأمین زیرساختهای زیارت در مشهد اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در کشور باید زیرساختهای آن تأمین شود، موضوع زیارت است تا مردم بتوانند در کنار زیرساختهای آسایشی، آرامش و معنویت مورد نیاز خود را نیز تأمین کنند. مشهد و حرم مطهر امام رضا(ع) مهمترین قطب زیارتی کشور است و باید امکانات و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مناسب به زائران فراهم شود.
وی ادامه داد: جلساتی که سال گذشته در این زمینه داشتیم، امسال نیز با پیگیری اقدامات انجامشده ادامه پیدا کرده است و تلاش داریم برای هر ایرانی زمینه یک زیارت آسان و با آرامش در مشهد فراهم شود. این موضوع یک اقدام کاملاً ملی است و باید همه ظرفیتهای کشور معطوف به آن شود. همچنین در جریان برنامه امروز از خانه انقلاب، محل سکونت رهبر شهید از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۷ و منزل پدری ایشان بازدید کردیم تا تلاش شود این اماکن در معرض دید مردم قرار گیرد و زمینه بازدید مردم از این بناها فراهم شود.
علی کشوری، نماینده جویبار و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت حفظ بناهای تاریخی و فرهنگی، گفت: در جریان بازدیدهای میدانی اعضای کمیسیون اصل نود از مشهد، علاوه بر پروژههای توسعه حرم رضوی، از منزل مسکونی رهبر شهید و منزل پدری ایشان نیز بازدید کردیم و آنچه در این بازدید مورد توجه قرار گرفت، اهمیت حفظ این آثار فرهنگی و میراثی برای نسلهای آینده است.
وی افزود: این بناها در صورت تداوم وضعیت موجود، در معرض تخریب قرار دارند و باید به حفظ و نگهداری آنها توجه شود. این موضوع درباره سایر آثار فرهنگی و میراث فرهنگی کشور نیز اهمیت دارد و لازم است این میراث برای نسلهای آینده باقی بماند؛ در کمیسیون اصل نود نیز این موضوع را با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح و بر توجه بیشتر به حفظ این آثار تأکید خواهیم کرد.
همچنین حجتالاسلام قاسم روانبخش، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جایگاه مشهد و افزایش شمار زائران امام رضا(ع)، اظهار کرد: باید زیرساختهای لازم فراهم شود تا زیارت برای همه علاقهمندان تسهیل شود همچنین باید سراهای متعدد اقامتی برای اقشار کمبرخوردار ایجاد شود و زیرساختهایی مانند پارکینگ نیز توسعه پیدا کند؛ چراکه مشهد برای زائرانی که وارد شهر میشوند حدود هفت تا هشت هزار پارکینگ نیاز دارد.
وی ادامه داد: از سفر سال گذشته تا امسال با پیگیریهای انجامشده، اقدامات خوبی برای توسعه زیرساختهای زیارت صورت گرفته است و حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار مترمربع فضای ساختمانی در زیر صحنهای گوهرشاد و بستهای جمهوری در حال اضافه شدن است که آماده شده و امیدواریم در چند ماه آینده به بهرهبرداری برسد. با وجود این اقدامات، همچنان کمبود زیرساخت وجود دارد و به دلیل افزایش سالبهسال جمعیت زائران، باید این روند ادامه پیدا کند.
حجتالاسلام محمد سبزی، نماینده ساوه و عضو کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ضرورت تسهیل زیارت میلیونها زائر امام رضا(ع)، گفت: همه دستگاهها باید وظایف خود را در راستای تسهیل و آسانسازی زیارت زائران انجام دهند و در این زمینه از سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه بازآفرینی شهری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز انجام شده است.
وی افزود: در حوزه پارکینگ، یک مجموعه با ظرفیت حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ خودرو در نزدیکی حرم در حال آمادهسازی است و در حوزه سرویسهای بهداشتی نیز حدود پانصد چشمه پیشبینی شده است؛ همچنین موضوع توسعه ظرفیتهای اقامتی و هتلها در حال پیگیری است تا زائران از نظر محل اقامت، تردد و خدمات با مشکل مواجه نباشند و در کنار خدمات رفاهی، امکان بهرهمندی از برنامههای فرهنگی و معنوی نیز برای آنان فراهم شود.
نظر شما