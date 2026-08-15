به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی، گفت: در راستای تسهیل فضای کسبوکار و حمایت از توسعه پایدار، طی ۱۸ ماه اخیر، مجموعاً ۲۳۹۷ فقره استعلام در خصوص صدور مجوز احداث و بهرهبرداری واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی در این ادارهکل بررسی شده است.
وی افزود: از این تعداد استعلام وارده، با ۹۳ درصد درخواستها موافقت شده و مجوزهای لازم پس از طی مراحل قانونی صادر سده است.
کریمی بیان کرد: همچنین در همین بازه زمانی، با ۸ درصد درخواستها به دلیل عدم انطباق با ضوابط و معیارهای زیستمحیطی و تهدید برای محیط زیست و سلامت عمومی مخالفت شده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: سیاست این ادارهکل بر این است که با بهرهگیری از توان کارشناسی، ضمن حمایت از رونق تولید و اشتغال در استان، بر رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی پافشاری نماید تا توسعه اقتصادی با حفظ عرصههای طبیعی و سلامت عمومی جامعه همراستا باشد.
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