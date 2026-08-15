منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اثرات محتمل ال‌نینو بر افزایش بارش‌های حدی از مهرماه سال جاری، به‌ویژه در مناطق غرب و جنوب استان، اظهار کرد: سناریوی عملیاتی پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از بارش‌های حدی و سیلاب‌های محلی با تعیین تکلیف هر بخش تدوین شده و دستگاه‌های ذی‌ربط از هم‌اکنون مکلفند نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های کاهش خطر اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس، پایش مستمر و نظارت بر وضعیت مسیل‌ها و آبراه‌ها، پیشگیری و برخورد قانونی با هرگونه تخلف ناشی از تخلیه نخاله و ضایعات در مسیل‌ها و دهانه پل‌ها، تسریع در تکمیل و اجرای طرح‌های کنترل سیل و آبخیزداری با محوریت اداره کل منابع طبیعی، اصلاح سازه‌های تقاطعی پرخطر فاقد توان عبور روان‌آب در مسیر رودخانه‌ها توسط ادارات راهداری، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دهیاران و آب منطقه‌ای، تکمیل و اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی مطابق با اصول فنی و مطالعاتی در شهرها توسط شهرداری‌ها، تقویت امکانات و تجهیزات کنترل سیل و دپوی اقلام امدادی مورد نیاز در مناطق اولویت‌دار توسط شهرداری‌ها، اداره راهداری و جمعیت هلال‌احمر، و همچنین ایمن‌سازی و اجرای طرح‌های کاهش خطر سیل برای حفاظت زیرساخت‌ها، شبکه‌های آب، برق و گاز، خطوط انتقال انرژی، اماکن مسکونی، راه‌ها و پل‌ها، زیرساخت‌های کشاورزی، دامی و عشایری در برابر سیل و بارندگی توسط دستگاه‌های مسئول، بر عهده نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته است.

شیشه‌فروش با اشاره به عملکرد آبخیزداری در استان گفت: تاکنون در چهار میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی مستعد و خطرپذیر استان، مطالعات تفصیلی آبخیزداری انجام و در سه میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار، طرح‌های آبخیزداری و پخش سیلاب اجرا شده است. ضرورت دارد برای تکمیل مطالعات در دو میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی اولویت‌دار و اجرای طرح‌های مطالعه‌شده در یک میلیون هکتار از اراضی سیل‌خیز، اعتبارات مورد نیاز استان از مراجع ملی و سازمان منابع طبیعی کشور اختصاص یابد.

وی با تأکید بر نقش طرح‌های آبخیزداری در پیشگیری از خسارات سیل، کنترل روان‌آب‌ها، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، حفاظت آب و خاک و جلوگیری از فرسایش خاک، اظهار کرد: اجرای این طرح‌ها همچنین در کنترل کانون‌های گردوغبار و پیشگیری از تشدید اثرات فرونشست زمین از اولویت‌های مطالعه‌شده به شمار می‌رود. اعتبار مورد نیاز در مرحله نخست برای اجرای بخشی از طرح‌های اولویت‌دار هزار میلیارد تومان است که تأمین آن توسط سازمان برنامه و بودجه و سازمان منابع طبیعی ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به مسئولیت شرکت آب منطقه‌ای در ساماندهی و لایروبی رودخانه‌ها، مقرر کرد: اقدامات لازم برای تکمیل مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه‌های اولویت‌دار و اجرای طرح‌های ساماندهی در بازه‌های خطرپذیر مطالعه‌شده در استان پیگیری شود و شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نسبت به تأمین منابع اعتباری مورد نیاز از وزارت نیرو برای اجرای طرح‌ها اقدام کند. همچنین برای شناسایی و آزادسازی تصرفات انجام‌شده در حریم رودخانه‌ها، این شرکت باید با افزایش تیم‌های گشت و نظارت، با موارد تخلف برخورد قانونی کند.

وی اضافه کرد: در این جلسه و با توجه به پیش‌بینی وقوع مخاطرات جوی ناشی از بارش‌های رگباری و سیلاب‌های محلی، بر ضرورت اقدام شهرداری‌ها، ادارات راهداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، شرکت شهرک‌های صنعتی و بنیاد مسکن در اصلاح پل‌های فاقد توان آب‌گذری در محورهای جاده‌ای و شهرها، تخلیه رسوب و نخاله از دهانه پل‌ها و مسیرها، رعایت حدود حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آزادسازی تصرفات و تکمیل و اجرای طرح‌های جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی در شهرها تأکید شد.

شیشه‌فروش در ادامه اعلام کرد: طی دو سال اخیر با اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان، عملیات دیواره‌سازی و ساماندهی هفت کیلومتر از مسیر رودخانه‌های پرخطر، لایروبی ۵۰ کیلومتر رودخانه، انجام مطالعات مرحله اول و دوم ساماندهی در ۴۱۰ کیلومتر از رودخانه‌ها و آزادسازی ۲۰ هکتار از اراضی داخل حریم و بستر رودخانه‌ها توسط شرکت آب منطقه‌ای در حال اجرا و تکمیل است.

وی با ارائه آمار زیرساخت‌های آبی استان گفت: استان اصفهان دارای ۱۵۰ رشته رودخانه و مسیل به طول مجموعی ۴ هزار و ۹۸۰ کیلومتر و ۸۴ رشته رودخانه فصلی به طول مجموعی ۳ هزار و ۱۹۱ کیلومتر است؛ همچنین کل مساحت رودخانه‌های استان ۳۵ کیلومتر مربع و مساحت گذرگاه‌های آبی استان ۱۴ کیلومتر مربع است. به‌منظور ساماندهی، لایروبی و اجرای طرح‌های کاهش خطر در مسیل‌های پرخطر و اولویت‌دار شناسایی‌شده در مواجهه با اثرات ال‌نینو، نیاز است اعتبارات مورد نیاز استان از وزارت نیرو به استان تخصیص یابد.