دستگیری عامل تیراندازی به سمت منزل شخصی در چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی به سمت منزل شخصی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان، موضوع بلافاصله بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت .
وی افزود: مأموران انتظامی با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی، هویت عامل تیراندازی شناسایی و با هماهنگی قضایی، طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی چگنی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس علت و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تکمیل مقدمات اولیه به مرجع قضایی معرفی و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.
سرهنگ گراوند، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدامی که موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش در جامعه شود، برخورد خواهد کرد.
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