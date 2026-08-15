دستگیری عامل تیراندازی به سمت منزل شخصی در چگنی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شاپور گراوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی به سمت منزل شخصی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان، موضوع بلافاصله به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت .

وی افزود: مأموران انتظامی با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، هویت عامل تیراندازی شناسایی و با هماهنگی قضایی، طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی چگنی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس علت و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرد، گفت: متهم پس از تکمیل مقدمات اولیه به مرجع قضایی معرفی و با دستور مقام قضائی روانه زندان شد.

سرهنگ گراوند، تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با هرگونه اقدامی که موجب ایجاد ناامنی و سلب آسایش در جامعه شود، برخورد خواهد کرد.