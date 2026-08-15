به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از تشدید نظارت بر وضعیت اشتغال اتباع خارجی در واحدهای صنفی خبر داد و اعلام کرد: در جریان بازدیدهای هدفمند کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن از صنوف محدوده نازیآباد، هفت نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در یک کافهرستوران شناسایی شدند.
در جریان این بازدیدها، کارشناسان معاونت نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ وضعیت فعالیت و مدارک کارکنان واحدهای صنفی را مورد بررسی قرار دادند که در بازرسی از یک کافهرستوران در محدوده نازیآباد مشخص شد هفت نفر از اتباع خارجی غیرمجاز در این واحد مشغول به کار هستند.
بررسیهای انجامشده نشان داد افراد شناساییشده فاقد مجوز اقامت قانونی و همچنین فاقد پروانه کار معتبر بوده و اشتغال آنان خارج از چارچوب ضوابط و مقررات قانونی صورت گرفته است.
بر این اساس، برخورد قانونی لازم با واحد صنفی مذکور انجام و پرونده مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.
معاون نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با تأکید بر استمرار نظارت بر واحدهای صنفی، خاطرنشان کرد: اشتغال اتباع خارجی بدون مجوزهای قانونی تخلف محسوب میشود و صاحبان صنوف موظفند در بهکارگیری نیروی انسانی، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت و از بهکارگیری افراد فاقد مجوزهای لازم خودداری کنند.
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