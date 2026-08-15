۴۵۰۰ تابلو و تجهیزات ایمنی در راه های استان بوشهر نصب شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی محورهای استان و با هدف کاهش سوانح جادهای صورت گرفته است.
وی افزود: بر این اساس، تعداد هزار و ۵۰۰ عدد تابلو کامپوزیتی حاشیه نما شامل مسیرنمای ارتجاعی با فلاش قرمز و جانپناه پل در کریدور ارتباطی بوشهر به استان فارس نصب شده است.
حیدری همچنین از نصب بیش از سه هزار عدد شبرنگ (رفلکتور) در حفاظهای بتنی (نیوجرسی) در سطح راههای استان خبر داد و گفت: این اقدام به منظور افزایش دید در شب و ایمنسازی هرچه بیشتر حفاظهای بتنی انجام شده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر در پایان با بیان اینکه آمار ارائه شده مربوط به ابتدای سال جاری است، خاطرنشان کرد: این اداره کل به صورت مستمر در حال اجرای طرحهای ایمنسازی و بهسازی محورهای استان است تا سفری امن و آرام را برای هموطنان فراهم آورد.
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