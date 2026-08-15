تعریف ۱۶۱ پروژه در قالب طرح من شهردارم۴ منطقه ۸

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۸، فاطمه تنهایی با تشریح جزئیات پروژه‌های من شهردارم۴ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۶۱ عنوان پروژه در منطقه ۸ تعریف شده که متناسب با نیازها و اولویت‌های محلات، در سه بخش پروژه‌های توسعه محله‌ای، مستمر و غیرمستمر دسته‌بندی شده‌اند.

وی افزود: از مجموع ۱۱۵ پروژه توسعه محله‌ای، ۷۸ پروژه در حوزه فنی و عمران، ۲۹ پروژه در حوزه خدمات شهری و محیط زیست، ۴ پروژه در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک و ۴ پروژه در حوزه مالی و اجتماعی تعریف شده است.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به ۴۱ پروژه کمک به تجهیز و بهسازی مدارس نیز گفت: بخشی از این پروژه‌ها با تمرکز بر بهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی دنبال می‌شود و مدارس ابوریحان، الهام، ایمان، خوشنویسان، سلمان فارسی، نبوت، مهرنامی و قدس و... از جمله مدارسی هستند که پروژه‌های مربوط به آنها در فهرست پروژه‌های سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است.

تنهایی ادامه داد: در بخش پروژه‌های غیرمستمر نیز پنج پروژه شاخص شامل احداث پردیس سینمایی منطقه ۸، احیا و باززنده‌سازی میدان هلال‌احمر، بازسازی اسکان کارگری ناحیه یک، بهسازی بوستان تمدن و بهسازی خیابان شهید حیدری تعریف شده است.

وی خاطرنشان کرد: این ۵ پروژه در محلات تهرانپارس، فدک، کرمان و سبلان پیش‌بینی شده و با توجه به ماهیت و مقیاس آنها، از جمله پروژه‌های شاخص سال ۱۴۰۵ منطقه به شمار می‌روند.

شهردار منطقه ۸ با تأکید بر نقش مشارکت شهروندان در طرح من شهردارم گفت: هدف از این طرح، شناسایی نیازهای واقعی محلات و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس مطالبات و انتخاب شهروندان است تا منابع و اعتبارات مدیریت شهری در مسیر رفع مسائل و ارتقای کیفیت زندگی در محلات هزینه شود.

تنهایی افزود: مجموعه پروژه‌های تعریف‌شده در قالب من شهردارم ۴ با رویکرد توسعه متوازن محلات، ارتقای زیرساخت‌های شهری و پاسخگویی به اولویت‌های شهروندان در برنامه سال ۱۴۰۵ منطقه ۸ قرار گرفته است.