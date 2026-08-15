سردار الهی: کنترل سنتی ترافیک در کردستان پاسخگوی حجم تردد نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای راهبری ترافیک استان با اشاره به آخرین وضعیت تصادفات استان اظهار کرد: در سال جاری روند تصادفات در برخی شاخص‌ها نسبت به سال گذشته کاهشی بوده و امیدواریم با استمرار اقدامات دستگاه‌های مسئول، این روند تا پایان سال ادامه پیدا کند.

وی افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده در جلسه، در حوزه فوتی‌های تصادفات شاهد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم که نتیجه همکاری مجموعه‌های مختلف و مدیریت مناسب موضوع ایمنی ترافیک است.

فرمانده انتظامی کردستان با بیان اینکه کاهش تلفات نباید موجب غفلت از نقاط ضعف شود، گفت: هدف باید این باشد که مشکلات موجود در حوزه راه، خودرو، راننده و نظارت پلیس شناسایی و برای هر بخش راهکار عملیاتی تعیین شود.

سردار الهی نخستین محور مؤثر در تصادفات را وضعیت راه‌ها دانست و عنوان کرد: وضعیت راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری باید بر اساس استانداردهای ایمنی ارزیابی شود و صرف مقایسه با استان‌های دیگر نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش وضعیت موجود باشد.

وی ادامه داد: نقاط حادثه‌خیز، وضعیت علائم، خط‌کشی، روشنایی و شرایط هندسی مسیرها باید به صورت مستمر مورد بررسی قرار گیرد تا اقدامات اصلاحی در محل‌هایی که بیشترین خطر را دارند، با اولویت انجام شود.

فرمانده انتظامی کردستان همچنین بر تعیین تکلیف نقاط حادثه‌خیز استان تأکید کرد و گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده، ۲۴۰ نقطه پرریسک در شبکه راه‌های استان شناسایی شده که باید رفع این نقاط بر اساس اولویت‌بندی کارشناسی و در قالب یک برنامه مشخص دنبال شود.

هوشمندسازی کنترل ترافیک باید تقویت شود

سردار الهی با اشاره به نقش فناوری در کنترل تخلفات رانندگی اظهار کرد: در حوزه درون‌شهری، با توجه به افزایش جمعیت و وسایل نقلیه، امکان کنترل تمام معابر با روش‌های سنتی وجود ندارد و توسعه دوربین‌های ثبت تخلف و سامانه‌های هوشمند ضروری است.

وی افزود: استفاده از تجهیزات هوشمند می‌تواند ضمن کاهش تخلفات، امکان نظارت دقیق‌تر بر رفتار رانندگان را فراهم کند و حضور فیزیکی پلیس را نیز هدفمندتر سازد.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به کمبود تجهیزات ثبت تخلف در استان گفت: توسعه دوربین‌های ثابت و سیار و استفاده از تجهیزات نوین کنترل سرعت باید در دستور کار قرار گیرد.

سردار الهی سرعت را یکی از عوامل مهم در وقوع تصادفات دانست و گفت: رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، چراکه سرعت بالا علاوه بر افزایش احتمال وقوع تصادف، شدت پیامدهای آن را نیز بیشتر می‌کند.

وی فرهنگ‌سازی را در کنار اعمال قانون ضروری دانست و افزود: رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما می‌توانند در اصلاح رفتار ترافیکی و افزایش توجه مردم به قوانین نقش مؤثری داشته باشند.

فرمانده انتظامی کردستان با اشاره به سهم عابران پیاده در حوادث درون‌شهری اظهار کرد: ساماندهی مسیر تردد عابران، ایجاد و ایمن‌سازی گذرگاه‌های عابر پیاده و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای جداسازی مسیر عابران از خودروها باید مورد توجه قرار گیرد.

سردار الهی ادامه داد: تردد موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها و برخی رفتارهای پرخطر ترافیکی نیز نیازمند برخورد قانونی و همزمان فرهنگ‌سازی است.

سردار الهی بر ضرورت تقویت خط‌کشی، نصب و بازبینی علائم، آشکارسازی نقاط پرخطر و آماده‌سازی محورهای پرتردد تأکید کرد و افزود: پلیس نیز در این ایام تلاش خواهد کرد با افزایش کنترل و حضور در محورهای پرخطر، نقش خود را در کاهش حوادث ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه پلیس به تنهایی قادر به حل همه مشکلات ترافیکی نیست، گفت: کاهش تصادفات نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و هر یک از مجموعه‌های متولی باید وظایف خود را در زمینه ایمنی راه، خودرو، آموزش، فرهنگ‌سازی و اعمال قانون به‌درستی انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی همه این اقدامات باید حفظ جان مردم باشد و تصمیمات شورای راهبری ترافیک زمانی اثربخش خواهد بود که مصوبات آن به اقدامات عملیاتی و قابل مشاهده در سطح شهر و جاده تبدیل شود.

فرمانده انتظامی کردستان همچنین بر توجه به مسائل معیشتی دستفروشان و ساماندهی فعالیت آنها تأکید کرد و گفت: ساماندهی وانت‌بارها و دستفروشان باید به گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ نظم و ایمنی ترافیکی، معیشت این افراد نیز مورد توجه قرار گیرد و برای فعالیت آنان مکان مناسبی پیش‌بینی شود.