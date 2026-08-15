به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (شنبه، ۲۴ مرداد) پس از دیدار و گفتگو با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب و عظیم ابراهیم، وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان، با اشاره به محورهای این مذاکرات بیان کرد: فرصت بسیار مناسبی بود تا درباره ظرفیت همکاری‌ها با تاجیکستان گفت‌وگو کنیم.

وی افزود: بخش عمده این مباحث بر امکان صادرات فرآورده‌های نفتی مازاد ایران متمرکز بود تا بتوانیم بخشی از مسائل و مشکلات کشور دوست و برادر تاجیکستان را که در این روزها در این حوزه با آن روبه‌روست، برطرف کنیم.

وزیر نفت با بیان اینکه سازوکارهای مختلفی برای این همکاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: سرانجام قرار شد برای بررسی مسائل و ورود به مباحث کارشناسی کارگروهی تشکیل شود.

پاک‌نژاد ادامه داد: مبنای ما این است که بتوانیم چهارچوب قرارداد بلندمدت را با تاجیکستان در زمینه تأمین سوخت و تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های این کشور تدوین کنیم.

وی با اشاره به روند رو به‌ توسعه همکاری‌های دو کشور گفت: جمع‌بندی مطلوبی در این نشست انجام شد. این سومین بار است که طی دو سال گذشته در تهران با وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان دیدار می‌کنم و هر بار موضوع را مطرح کرده‌ایم که خوشبختانه به‌صورت جدی از سوی دو طرف دنبال و زمینه‌های اجرای آن فراهم شده است.

وزیر نفت افزود: بخش عمده‌ای از این همکاری‌ها هم‌اکنون در حال اجرا و عملیات مربوط به آن در حال انجام است.

پاک‌نژاد درباره حجم مبادلات احتمالی دو کشور نیز گفت: حجم مبادلاتی که قرار است انجام شود، به شرایط لجستیک بستگی دارد و متناسب با ظرفیت‌های موجود اجرا خواهد شد.

وزیر نفت همچنین در این نشست، از حضور امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهوری تاجیکستان و هیئت همراه در آیین وداع و تشییع آقای شهید ایران قدردانی کرد.

وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان: تاجیکستان واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را افزایش می‌دهد

بر اساس این گزارش دلیر جمعه نیز پس از دیدار با وزیر نفت ایران، بیان کرد: امروز ملاقات مطلوبی با وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران داشتیم و هیئتی بلندپایه‌ از تاجیکستان به ایران سفر کرده است.

وی افزود: برنامه اصلی سفر این هیئت به تهران، بررسی راهکارهای افزایش واردات فرآورده‌های نفتی از ایران به تاجیکستان است، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان با چالش‌های حوزه انرژی روبه‌رو هستند و دوشنبه نیز از این شرایط تأثیر پذیرفته است.

وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان ادامه داد: در دیدار با وزیر نفت ایران، جزئیات همکاری در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی، ازجمله نوع محصول و مقدار مورد نیاز، بررسی شد.

جمعه درباره حجم واردات فرآورده‌های نفتی از ایران نیز گفت: مقدار فرآورده‌هایی که می‌توان وارد کرد، به شرایط و ظرفیت‌های لجستیک بستگی دارد و این موضوع را در چند مرحله بررسی خواهیم کرد.

وی با اشاره به حضور وزیر حمل‌ونقل این کشور در هیئت اعزامی به ایران، گفت: وزیر حمل‌ونقل تاجیکستان که ریاست کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و تاجیکستان را نیز به‌ عهده دارد، در این مذاکرات حضور داشت و مسائل مرتبط با ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک بررسی شد.

وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان تأکید کرد: همکاری در حوزه نفت می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری دوجانبه تاجیکستان و ایران تبدیل شود.

جمعه با ابراز اطمینان درباره آینده همکاری‌های اقتصادی دو کشور گفت: حجم واردات و تجارت به مسائل لجستیک وابسته است، اما مطمئنم توسعه این همکاری‌ها و افزایش تجارت در حوزه انرژی می‌تواند تأثیری مثبت بر روابط اقتصادی و تجاری ایران و تاجیکستان داشته باشد.