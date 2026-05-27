به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، دلیر جمعه، وزیر انرژی و ذخایر آبی تاجیکستان در اختتامیه هجدهمین نشست کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و تاجیکستان در دوشنبه، جمهوری اسلامی ایران را کشور دوست و برادر خواند و گفت: نقش جمهوری اسلامی ایران را در صلح و ثبات منطقه و جهان مهم میدانیم. جمهوری تاجیکستان همکاریهای بین دو کشور دوست و برادر، یعنی ایران و تاجیکستان را سودمند ارزیابی میکند و با تکیه بر اصل حسن اعتماد، جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین شریکان در منطقه و جهان خود میداند.
وی افزود: اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی و زبانی، زمینه همکاریهای سودمندی در زمینه فناوری، صنعت، انرژی و بسیاری عناوین دیگر را در اختیار دو کشور قرار داده است.
وزیر انرژی تاجیکستان با اشاره به آمارهای رسمی خاطرنشان کرد: میزان تجارت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته یافته است و گسترش این تجارت برای هر دو کشور به امنیت اقتصادی و توسعه هرچه بیشتر منجر خواهد شد.
ارتقای روابط با تاجیکستان با جدیت دنبال میشود
وزیر نیروی جمهوری اسلامی اسلامی ایران نیز با اشاره به روابط سیاسی مطلوب میان دو کشور، ارتقای روابط تجاری و اقتصادی را وظیفه اصلی خواند و گفت: پایان این اجلاس، پایان کار نیست، بلکه آغاز مسئولیتی سنگین در مسیر تحقق تفاهمات است.
علی آبادی با اشاره به پیوندهای عمیق دو ملت گفت: همانطور که در طول این اجلاس بحث و گفتگو شد و رئیسجمهور امامعلی رحمان نیز اشاره کرد، ما امروز با تکیه بر پیوندهای عمیق زبانی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی میان دو ملت برادر، در مسیر جدیدی از همکاری ایستادهایم.
وی افزود: توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای مسلمان، همواره در صدر اولویتهای راهبردی مسئولان کشور ما بوده است که در این میان تاجیکستان جایگاه ویژهای دارد.
علیآبادی با اشاره به روابط سیاسی مطلوب میان دو کشور تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که روابط سیاسی میان ایران و تاجیکستان در اوج مطلوبیت قرار دارد، اما چالش و وظیفه اصلی ما این است که این سطح از صمیمیت سیاسی را به سطحی مشابه در روابط تجاری و اقتصادی ارتقا دهیم. جا دارد دشمنان بدانند این فرهنگ ۶ هزار ساله دو ملت گسستنی نیست.
وزیر نیرو تأکید کرد: پایان این اجلاس، پایان کار نیست، بلکه آغاز مسئولیتی سنگین در مسیر تحقق تفاهمات است. سند حاصل از این اجلاس، تنها مجموعهای از کلمات نیست، بلکه پیمانی برای عمل است. برای اینکه این توافقات به نقطه عطفی در روابط دو کشور تبدیل شود، ما نیازمند عملیاتی کردن به موقع سازوکارهای اجرایی هستیم. در اینجا باید مراتب قدردانی را از مردم و دولت تاجیکستان داشته باشم چراکه در این مسیر ما را همراهی میکنند.
علیآبادی با تأکید بر تشکیل کمیتههای مشترک فنی خاطرنشان کرد: تأکید میکنم که تشکیل کمیتههای مشترک فنی و کمیته پیگیری اجلاس، نباید با تأخیر مواجه شود. از تمامی هیأتهای کارشناسی و به ویژه همکاران خود در حوزه بینالملل وزارت نیرو که با دقت و سرعت در پیشبرد این بندها نقش داشتند، صمیمانه تشکر میکنم. امیدوارم تمامی پیشنهادات مطرح شده با همان سرعت و دقت، از مرحله مذاکره به مرحله اجرا برسند.
وزیر نیرو با اشاره به ظرفیتهای همکاری دو کشور گفت: افزایش ظرفیت و پتانسیلها در جهت گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بالاخص در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، استفاده از ظرفیتهای ترانزیتی و فروش نفت و فرآوردههای نفتی به تاجیکستان از جمله محورهای مهم همکاری است.
علیآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم اجرای توافقات حاصله در این اجلاس نقطه عطفی در روابط و مناسبات دو کشور باشد و بندهای پیشنهادی در کمیسیون مشترک همگی با دقت و سرعت پیش رود.
قدردانی ایران از مواضع سازنده تاجیکستان در قبال تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی
در جریان این سفر وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز دیدار و از مواضع سازنده تاجیکستان در رابطه با تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان و حمایتهای مستمر دولت و ملت این کشور از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
در این دیدار همکاریهای جاری بین دو کشور به ویژه در حوزههای اقتصادی، صنعتی، انرژی، کشاورزی، راهسازی و حملونقل مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
رئیسجمهور تاجیکستان نیز خاطرنشان کرد که تنشهای موجود در خاورمیانه تنها از طریق ابزارهای دیپلماتیک و مذاکره قابل حل و فصل است. موضع قاطع تاجیکستان در حمایت از تلاشهای سیاسی مداوم و گفتوگوی سازنده برای حل مناقشات مورد تأکید قرار گرفت.
