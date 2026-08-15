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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

سردار مهدوی: تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب باید احیا شود

سردار مهدوی: تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب باید احیا شود

بیرجند- فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت احیای تذکر لسانی در جامعه گفت: امروز وظیفه ما در حوزه عفاف و حجاب، توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر شنبه در قرارگاه عفاف و حجاب استان اظهار داشت: باید تذکر لسانی به صورت همگانی در جامعه احیا شود و همه دستگاه‌ها نیز این فریضه را در محیط‌های کاری خود مورد توجه قرار دهند.

وی افزود: اگر هر مدیر در دستگاه اجرایی خود این وظیفه را به درستی انجام دهد و هر یک از افراد جامعه نیز به عنوان یک وظیفه شرعی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر احساس تکلیف کنند، در حوزه عفاف و حجاب با مشکل مواجه نخواهیم بود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به نقش بسیج در این زمینه بیان کرد: بسیج به عنوان یک نهاد مردمی می‌تواند با برگزاری دوره‌های آموزشی، جذب بسیجیان صاحب ذوق و سلیقه و راه‌اندازی گروه‌های تذکر لسانی در پایگاه‌های مقاومت، با استفاده از شیوه‌های جدید در این حوزه نقش‌آفرینی کند.

کد مطلب 6917164

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