سردار مهدوی: تذکر لسانی در حوزه عفاف و حجاب باید احیا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا مهدوی ظهر شنبه در قرارگاه عفاف و حجاب استان اظهار داشت: باید تذکر لسانی به صورت همگانی در جامعه احیا شود و همه دستگاهها نیز این فریضه را در محیطهای کاری خود مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: اگر هر مدیر در دستگاه اجرایی خود این وظیفه را به درستی انجام دهد و هر یک از افراد جامعه نیز به عنوان یک وظیفه شرعی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر احساس تکلیف کنند، در حوزه عفاف و حجاب با مشکل مواجه نخواهیم بود.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به نقش بسیج در این زمینه بیان کرد: بسیج به عنوان یک نهاد مردمی میتواند با برگزاری دورههای آموزشی، جذب بسیجیان صاحب ذوق و سلیقه و راهاندازی گروههای تذکر لسانی در پایگاههای مقاومت، با استفاده از شیوههای جدید در این حوزه نقشآفرینی کند.
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