به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عباس کعبی ظهر امروز شنبه در مرکز علمی فرهنگی امام حسین علیه‌السلام اهواز اظهار کرد: سبک حکمرانی امام مجاهد شهید تمدن‌سازی را در کشور به ارمغان می‌آورد. ایران قوی و پیشرفته محصول این دیدگاه است؛ البته در کنار آرمان‌ها باید واقعیت‌ها را نیز دید.

وی افزود: یکی از سبک‌های حکمرانی امام شهید، تلفیق میان آرمان‌ها و واقعیت‌ها بود. ایشان واقعیت‌های میدان جبهه و جنگ را می‌دید و تلاش می‌کرد کشور وارد جنگ نشود و عبور از بحران را کنترل کرد؛ اگرچه آمریکا به کشور ما تجاوز کرد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: واقعیت‌های میدان جبهه، پیروزی‌های راهبردی است اما کشور در این دوره نیاز به نوسازی در حکمرانی و حکمرانی ثروت ملی دارد.

آیت‌الله کعبی تصریح کرد: حکمرانی ثروت ملی می‌تواند کشور را موفق کند. ثروت ملی شامل منابع طبیعی و منابع انسانی است. نگاه ما باید از مصرف‌کننده به تولیدکننده و از نگاه خام‌فروشی به ایجاد ارزش افزوده تبدیل شود تا بتوانیم جلوی اتلاف منابع را بگیریم.

وی با بیان اینکه کشور غنی است و این غنا باید توسط حکمرانان خستگی‌ناپذیر برای ملت نقد شود، گفت: تناقض میان ثروت ملی زیاد و وضعیت معیشتی نابسامان، مایه تأسف است. تأکید رهبر شهید بر اقتصاد با تکیه بر موارد غیرنفتی بدین معنا بود که نباید خام‌فروشی کنیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: از طریق نفت باید ثروت برای کشور تولید کرد و این امر شدنی است. باید سبک‌های موفق جهانی برای ایجاد ارزش افزوده را بررسی کنیم و مردم را در حکمرانی شریک بدانیم.