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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶

مرگ ۱۰ نفر بر اثر رانش زمین در غرب نپال

مرگ ۱۰ نفر بر اثر رانش زمین در غرب نپال

پلیس نپال روز شنبه اعلام کرد که در رانش زمین ناشی از بارندگی‌های مداوم در منطقه غربی رولپا، ۱۰ نفر کشته و دو نفر دیگر مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این رانش زمین در یک منطقه تپه‌ای دورافتاده رخ داد و کل این منطقه مسکونی کوچک توسط این فاجعه شسته شد.

کریشنا شرستا، سخنگوی پلیس منطقه، گفت: ۵ جسد از محل رانش زمین پیدا شده است. ۵ جسد دیگر پس از اینکه به پایین دست رانده شدند، چندین کیلومتر دورتر در منطقه مجاور پیوتان پیدا شدند.

دو نفر از بازماندگان در حال درمان هستند و عملیات جستجو برای دو نفر مفقود شده دیگر در حال انجام است.

تلاش‌های امداد و نجات به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و دورافتاده بودن آن با مشکل مواجه شده است.

کد مطلب 6917187

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