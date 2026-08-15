مرگ ۱۰ نفر بر اثر رانش زمین در غرب نپال

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این رانش زمین در یک منطقه تپه‌ای دورافتاده رخ داد و کل این منطقه مسکونی کوچک توسط این فاجعه شسته شد.

کریشنا شرستا، سخنگوی پلیس منطقه، گفت: ۵ جسد از محل رانش زمین پیدا شده است. ۵ جسد دیگر پس از اینکه به پایین دست رانده شدند، چندین کیلومتر دورتر در منطقه مجاور پیوتان پیدا شدند.

دو نفر از بازماندگان در حال درمان هستند و عملیات جستجو برای دو نفر مفقود شده دیگر در حال انجام است.

تلاش‌های امداد و نجات به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه و دورافتاده بودن آن با مشکل مواجه شده است.