صدای اندوه جنوب در خارک شنیدنی شد؛ «شب شروه» و چند پاسداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین «شبشروه» همزمان با سالگرد درگذشت زندهیاد جهانبخش کردیزاده شروهخوان و نوحهخوان نامآشنای بوشهری با اجرای چند برنامه موسیقایی در سالن سینما صدف جزیره خارگ برگزار شد.
اجرای این برنامه برعهده شاهین بهرامنژاد، مجری و کارشناس فرهنگ عامه بود و ناخدا علی ستوده، عبدالرسول حسینی و محسن سناسیری از شروهخوانان برجسته جنوب، به شروهخوانی پرداختند. ضمن اینکه سید عبدالحمید هاشمی نیز با نوازندگی نی، شروهخوانان را همراهی کرد.
بهرام نژاد در ادامه این برنامه درباره «گرده»ها توضیح داد و گفت: در جنوب شروه به شیوههای متفاوتی خوانده میشود که به آن گرده میگویند. گردهها گاه نام مکان بر خود دارند که از آن جمله می توان به دشتیاتی، دشتستانی، شبانکارهای، شُنبهای و چاهکوتاهی اشاره کرد. در این میان گاه نام قومی خاص را یدک میکشند که از آن جمله می توان به حاجیونی، جتکی و زنگی و گاه به نام فرد مؤلف یا صاحب آن سبک اشاره داشت.
بهرامنژاد در بخش دیگری از برنامه ۲ کتاب «آینه شروهسرایی» اثر حمیدی و «شروهسرایی در جنوب ایران» اثر زندهیاد علی باباچاهی را معرفی و بر اهمیت ثبت، مطالعه و شناخت این میراث ادبی و موسیقایی جنوب تأکید کرد.
آئین «شبشروه» در نهایت با اجرای دومندویی گوشنواز شروهخوانان به پایان رسید.
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