به گزارش خبرگزاری مهر، سینا موحد در این رقابت‌ها با قرار گرفتن در رده مشترک نهم تا دوازدهم، به کار خود در مسابقات پایان داد.



موحد در مرحله تعیین‌کننده برای صعود به جمع هشت نفر برتر، برابر هانس نیمان قرار گرفت و با نتیجه یک و نیم بر نیم شکست خورد و از صعود به مرحله بعد بازماند.



این شطرنج‌باز جوان ایران به دلیل قرار گرفتن در جمع ۱۲ نفر برتر مسابقات، 55 هزار دلار جایزه نقدی دریافت کرد.



جام جهانی بازی‌های الکترونیک ۲۰۲۶ با حضور شماری از برترین شطرنج‌بازان جهان برگزار شد و مجموع جوایز بخش شطرنج این رقابت‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.



رویداد Esports World Cup بزرگ‌ترین تورنمنت چندرشته‌ای ورزش‌های الکترونیک جهان است که در آن بهترین تیم‌ها و بازیکنان رشته‌های مختلف برای کسب میلیون‌ها دلار جایزه و عنوان قهرمانی رقابت می‌کنند.