به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبتشده و اطلاعات دریافتی از ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قم، کیفیت هوای شهرهای قم، کهک و جعفرآباد در شرایط ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
آلاینده شاخص در وضعیت کنونی، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون موسوم به PM2.5 است که افزایش میزان آن موجب قرار گرفتن شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای گروههای حساس شده است.
این وضعیت به معنای آن است که گروههای حساس جامعه باید در انجام فعالیتهای خارج از منزل، به ویژه فعالیتهای طولانی یا سنگین، احتیاط بیشتری داشته باشند و توصیههای مرتبط با کاهش مواجهه با هوای آلوده را جدی بگیرند.
افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی از جمله گروههایی هستند که در شرایط فعلی باید توجه بیشتری به وضعیت کیفیت هوا داشته باشند و از انجام فعالیتهای طولانی یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.
کودکان و سالمندان نیز در شمار گروههای حساس قرار دارند و توصیه میشود این افراد تا حد امکان مدت زمان حضور و فعالیت خود در فضای باز را کاهش دهند.
افراد مبتلا به آسم نیز از دیگر گروههایی هستند که در شرایط ناسالم کیفیت هوا باید مراقبت بیشتری داشته باشند و فعالیتهای فیزیکی طولانی یا سنگین در خارج از منزل را کاهش دهند.
زنان باردار نیز در گروه افراد نیازمند مراقبت بیشتر در شرایط ناسالم کیفیت هوا قرار دارند و توصیه میشود فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
بر اساس اطلاعات اعلامشده، وضعیت کیفیت هوا در شهرهای قم، کهک و جعفرآباد به دلیل وجود آلاینده ذرات معلق PM2.5 در محدوده ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفته است و رعایت توصیههای بهداشتی برای گروههای آسیبپذیر اهمیت بیشتری دارد.
قم- شاخص کیفیت هوا در شهرهای قم، کهک و جعفرآباد به دنبال افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق ریز، در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ثبتشده و اطلاعات دریافتی از ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قم، کیفیت هوای شهرهای قم، کهک و جعفرآباد در شرایط ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
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