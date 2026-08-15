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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

استقلال و پرسپولیس محکوم شدند

استقلال و پرسپولیس محکوم شدند

دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت حسین شیخ رحیمی از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت احمد زنده روح از باشگاه شمس آذر قزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۶۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت سینا اسدبیگی از باشگاه پرسپولیس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۴ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۳۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت مهدی ده مست از باشگاه شهرداری بندرماهشهر، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۴۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۷۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مازاد خواسته به مبلغ ۲۵۵ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

کد مطلب 6917192

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