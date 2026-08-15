مدیرعامل برق استان تهران: مساجد باید پیشگام مدیریت مصرف برق باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، با تأکید بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی مساجد، گفت: مساجد و مراکز مذهبی باید در رعایت الگوهای صحیح مصرف انرژی و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق پیشگام باشند.

محمودی در ادامه اظهار کرد: ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف از مراکز مذهبی، فرهنگی و آموزشی آغاز می‌شود و این مراکز به دلیل ارتباط گسترده با مردم، نقش مهمی در ترویج الگوهای صحیح مصرف انرژی دارند.

وی افزود: مساجد و مراکز مذهبی می‌توانند با رعایت اصول مصرف بهینه برق، نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و تشویق شهروندان به صرفه‌جویی ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به ضرورت حفظ پایداری شبکه برق بیان کرد: نورپردازی متعادل و پرهیز از مصارف غیرضروری در اماکن مذهبی و فرهنگی، علاوه بر کاهش مصرف، به جلوگیری از بروز خاموشی و حفظ پایداری شبکه کمک می‌کند.

محمودی مصرف بهینه انرژی را یک مسئولیت شرعی و اخلاقی دانست و گفت: خاموش کردن روشنایی فضاهای بدون استفاده، استفاده از نور طبیعی در طول روز، مدیریت مصرف وسایل سرمایشی و خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری پس از پایان فعالیت‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش مصرف برق مؤثر باشد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با مشارکت مشترکان و همراهی مراکز مذهبی و فرهنگی، روزهای اوج مصرف تابستان با کمترین میزان ناترازی و محدودیت در تأمین برق سپری شود.