به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند عصر شنبه در سفر به آستارا و بازدید از کتابخانه عمومی و دیدار با مسئولان این شهرستان با تشریح آخرین وضعیت توسعه خدمات کتابخانه‌ای در کشور، از افزایش قابل توجه نقاط خدمت و گسترش ناوگان کتابخانه‌های سیار خبر داد.

افزایش ۱۳ درصدی نقاط خدمت کتابخانه‌ای

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه در حال حاضر چهار هزار و ۴۱۴ نقطه خدمت در کشور فعال است گفت: این رقم نسبت به یک سال و نیم گذشته افزایش ۱۳ درصدی داشته است.

وی افزود: بخش عمده این توسعه از طریق کتابخانه‌های عمومی سیار محقق شده و تعداد این ناوگان از ۵۷ دستگاه به ۷۸ دستگاه رسیده است و تا پایان سال نیز حداقل ۴۰ دستگاه جدید به این مجموعه اضافه خواهد شد.

نظربلند دلیل اصلی گسترش کتابخانه‌های سیار را افزایش دسترسی در مناطق فاقد کتابخانه عنوان کرد و افزود: این مناطق شامل مناطقی است که پروژه عمرانی در آنها تعریف نشده یا به‌زودی امکان ساخت کتابخانه ندارند.

وی تأکید کرد: این مناطق را با کتابخانه‌های سیار پوشش می‌دهیم و پروژه‌های ساختمانی نزدیک به اتمام را نیز با وجود محدودیت‌های مالی، تکمیل می‌کنیم که نمونه‌اش کتابخانه مرکزی رشت که پس از چندین سال به بهره‌برداری رسید.

آستارا؛ یکی از قدیمی‌ترین کتابخانه‌های ایران

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پاسخ به پرسشی درباره قدمت کتابخانه عمومی آستارا گفت: چند کتابخانه صدساله در کشور داریم و آستارا یکی از آنهاست و احتمالاً یکی از اولین‌ها.

وی افزود: تابلوی کتابخانه، سال ۱۳۰۲ را به‌عنوان تاریخ تأسیس نشان می‌دهد.اما اسناد جدیدی وجود دارد که تأیید می‌کند در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی کتابخانه عمومی در آستارا فعال بوده است.

به گفته وی، در صورت تأیید نهایی این اسناد که ظاهراً تأیید شده و در حال انتشار هستند کتابخانه عمومی آستارا قدیمی‌ترین کتابخانه عمومی شناخته‌شده ایران خواهد بود؛ قدیمی‌تر از کتابخانه‌های شیخ اهری اهر، تربیت تبریز و شریعتی مشهد.

انتشار کتاب درباره کتابخانه‌های صدساله

نظربلند از انتشار کتابی درباره «کتابخانه‌های صدساله کشور و سوابق آنها» خبر داد و گفت: در این کتاب، تاریخچه کتابخانه آستارا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی همچنین از پروژه بازطراحی کتابخانه عمومی آستارا خبر داد و گفت: دو شیفت کردن کتابخانه و توسعه خدمات کتابخانه‌ای در دستور کار است و بازطراحی‌های بعدی در شهر آستارا نیز مدنظر قرار دارد.