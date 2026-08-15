شناسایی ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهربخش بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی ۲۰۰ انشعاب غیرمجاز برق در شهرک امام حسین(ع) خبر داد و اظهار کرد: در قالب اجرای طرح «مهتاب» و ساماندهی مصرف انرژی، فرآیند نصب کنتورهای قانونی برای این مشترکان تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) افزود: این طرح بیش از سه ماه است که در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و به صورت کشوری در حال اجراست و همزمان با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، انشعاب قانونی برای متقاضیان نصب می‌شود.

مدیر برق اسلامشهر با بیان اینکه اجرای این طرح موجب کاهش چشمگیر مصارف غیرمجاز شده است، گفت: در مناطقی مانند روستاهای کاشانک، سیمون و شهرک امام حسین(ع) که مصرف برق غیرمجاز وجود داشت، با اجرای طرح مهتاب مصرف‌ها تحت نظارت قرار گرفته و در مسیر ساماندهی قرار دارد.

مهربخش همچنین از کشف بیش از ۳۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: پرونده‌های مربوط به این موارد علاوه بر اعمال جرایم قانونی، از طریق مراجع قضایی نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت مصرف برق در اسلامشهر اظهار داشت: برآوردها نشان می‌دهد میزان مصرف برق در این شهرستان نسبت به سال گذشته حدود پنج درصد کاهش یافته است.

مدیر برق اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صنایع اشاره کرد و گفت: با مدیریت بار مصرفی، خاموشی واحدهای صنعتی از دو روز به یک روز کاهش یافته و تلاش شده کمترین میزان خاموشی در بخش‌های مختلف اعمال شود.

مهربخش همچنین از تجهیز ۴۱ مدرسه به سامانه‌های خورشیدی خبر داد و افزود: شهروندان برای کاهش هزینه‌ها و کمک به پایداری شبکه برق، مصرف خود را در ساعات اوج بار از ساعت ۱۸ تا ۲۳ مدیریت کنند، چرا که هزینه برق در این بازه زمانی افزایش می‌یابد.