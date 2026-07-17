به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی عنایتزاده، شامگاه پنجشنبه در مراسم گرامیداشت آقای شهید ایران با اشاره به اهمیت شناخت جایگاه امام جامعه در شرایط کنونی، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی سالهاست که با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و جنگ روانی، تلاش میکنند جای حق و باطل را در افکار عمومی تغییر دهند و با تخریب شخصیتهای اثرگذار، مردم را نسبت به حقیقت دچار تردید کنند.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگیهای جریان حق، مظلومیت در برابر هجمههای دشمن است، افزود: دشمن از سالها قبل با طراحی عملیات رسانهای و انتشار اخبار و روایتهای نادرست، شخصیتهای برجسته انقلاب را هدف قرار داده و با استفاده از فضای مجازی و رسانههای معاند، در پی ایجاد بیاعتمادی و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام اسلامی بوده است.
عنایتزاده تأکید کرد: اگرچه جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصههای نظامی، امنیتی و سیاسی توانسته است دشمن را با شکست مواجه کند، اما نباید از میدان جنگ روانی غافل شد؛ زیرا دشمن پس از ناکامی در رویارویی مستقیم، تمرکز خود را بر جنگ شناختی و تغییر ادراک جامعه قرار داده است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه شناخت امام جامعه یک تکلیف دینی و انقلابی است، اظهار کرد: امروز تنها شناخت کافی نیست، بلکه باید امام جامعه را به درستی به دیگران شناساند و با تبیین ویژگیها، خدمات و مجاهدتهای ایشان، اجازه نداد روایتهای تحریفشده دشمن در جامعه اثرگذار شود.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت جهاد تبیین تأکید کردهاند و این موضوع نشان میدهد که مقابله با جنگ روایتها، مسئولیتی همگانی است. اگر در این میدان کوتاهی کنیم، دشمن با روایتسازیهای خود تلاش خواهد کرد جای شهید و ظالم، حق و باطل و دوست و دشمن را در ذهن مردم جابهجا کند.
عنایتزاده با بیان اینکه امروز فضای مجازی به یکی از مهمترین بسترهای جنگ شناختی تبدیل شده است، گفت: دشمن از تمامی ظرفیتهای رسانهای خود برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده میکند، از این رو فعالان فرهنگی، رسانهای و نخبگان باید با تولید محتوای دقیق، مستند و امیدآفرین، مانع از تحقق اهداف دشمن شوند.
وی همچنین با اشاره به جایگاه شخصیتهای انقلابی و شهدا افزود: متأسفانه گاهی قدر مجاهدان و خدمتگزاران نظام زمانی شناخته میشود که به شهادت رسیده یا از میان ما رفتهاند، در حالی که باید در زمان حیات آنان نیز خدمات، مجاهدتها و ویژگیهایشان برای نسل جوان تبیین و روایت شود.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر جنگ روانی دشمن، خاطرنشان کرد: امروز شناخت صحیح زمان، بصیرت، روایتگری درست و دفاع آگاهانه از ارزشهای انقلاب اسلامی، مهمترین ابزار برای خنثیسازی توطئههای دشمن در میدان جنگ شناختی و رسانهای است.
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