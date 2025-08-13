به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی عصر چهارشنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران استان مازندران با اشاره به نقش کلیدی اصحاب رسانه در شرایط جنگ شناختی و رسانه‌ای، بیان کرد که عرصه اصلی نبرد امروز، افکار عمومی است و خبرنگاران انقلابی در این میدان نقش خط‌شکن را ایفا می‌کنند.

وی با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها، به دغدغه‌ها و مطالبات صنفی و اجتماعی آنان اشاره کرد و افزود که سپاه کربلا در مسیر رفع مشکلات و ارتقای جایگاه رسانه در جامعه، همواره همراه و حامی اصحاب رسانه خواهد بود.

سردار مسلمی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام اسارت خاندان اهل‌بیت (ع)، رسالت حضرت زینب (س) در روایت واقعه عاشورا را نمونه‌ای بی‌بدیل از بیان حقیقت دانست و خاطرنشان کرد که تداوم پیام عاشورا پس از گذشت ۱۴۰۰ سال، مرهون روایت‌گری صادقانه آن حضرت است.

وی صداقت و حقیقت‌گویی را مهم‌ترین سلاح خبرنگاران دانست و تأکید کرد که در شرایط جنگ ترکیبی، دشمن با بهره‌گیری از ابزارهای پیچیده شناختی و روانی می‌کوشد افکار عمومی را تسخیر کند و غفلت از این عرصه، زمینه تحقق آسان اهداف او را فراهم می‌سازد.

فرمانده سپاه کربلا سه مؤلفه تعهد اجتماعی، بصیرت راهبردی و شجاعت در روایتگری را رمز موفقیت خبرنگاران انقلابی برشمرد و افزود که همان‌گونه که رزمندگان در میدان سخت از جان خود می‌گذرند، خبرنگاران نیز باید در میدان رسانه با شجاعت و بی‌پروایی حقیقت را منتقل کنند.

سردار مسلمی در پایان با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان رسانه‌ها و مجموعه‌های انقلابی، شرایط کنونی را میدانی بزرگ، سرنوشت‌ساز و تمدنی توصیف کرد که پیروزی در آن، نیازمند حضور فعال و مسئولانه همه نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی است.

انسجام ملی در حمایت از آرمان فلسطین بی‌سابقه است

فرمانده سپاه کربلا مازندران، با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اخیر علیه رژیم صهیونیستی گفت: اتفاقات مهمی در کشور رخ داد و مردم با شعارهای مرگ بر اسرائیل نشان دادند که همدل و متحد در کنار هم ایستاده‌اند.

وی با بیان این‌که رسانه‌های بیگانه روایت‌های یک‌جانبه ارائه می‌دهند، افزود: امروز به واقعیت این اتحاد پی برده‌ایم ومردم خودجوش به میدان آمدند و این کار بزرگی است.

فرمانده سپاه کربلا با اشاره به تحرکات اخیر علیه رژیم صهیونیستی در منطقه خاطرنشان کرد: در روزهایی که برخی از ساکنان سرزمین‌های اشغالی از اسرائیل خارج شده‌اند و حتی در بنادر غیرمجاز کشورهای دیگر کشتی‌های خارجی را سوار می‌شوند، ملت ایران با وحدت و همصدایی پیام خود را به جهان مخابره کرده است.

سردار مسلمی تأکید کرد: مهم این است که شکاف و تفرقه‌ای در فضای رسانه‌ای داخلی ایجاد نشد و همه با یک صدا مطالبات و مواضع ملت را بیان کردندو این انسجام و همزمانی با بیانات رهبر معظم انقلاب، سبب شد مطالبات عمومی به صورت گسترده مطرح شود.