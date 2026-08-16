به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله باور شنبه شب در نشست تخصصی «اتاق گفتمان تعلیم و تربیت» با موضوع «نقش رسانه در تحول بنیادین آموزشی و تربیتی» با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان گناوه اظهار کرد: رسانه و آموزش و پرورش در مسیر مشترکی قرار دارند و امروز رسانه نه‌تنها در تقابل با نظام تعلیم و تربیت نیست، بلکه خود بخشی از این نظام محسوب می‌شود.

رسانه ظرفیت مهم آموزش و پرورش برای ارتباط با جامعه

وی با اشاره به جایگاه رسانه در جامعه بیان کرد: دانش‌آموزان، فرهنگیان و جامعه امروز به نوعی با رسانه در ارتباط هستند و رسانه است که در بسیاری از موارد به افکار عمومی و دیدگاه‌های جامعه شکل می‌دهد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: فعالان عرصه خبر و رسانه نقش بی‌بدیلی در جامعه دارند و می‌توانند به آموزش و پرورش کمک کنند تا این مجموعه رسالت خود را هرچه بهتر انجام دهد.

وی با اشاره به مأموریت اصلی آموزش و پرورش گفت: دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، رسالت مهم پرورش و تربیت نیروی انسانی جامعه را بر عهده دارد؛ نیروی انسانی باید پویا، فعال، دغدغه‌مند و توانمند باشد، محیط پیرامون خود را تحلیل کند، متناسب با شرایط تصمیم بگیرد و برای جامعه مفید واقع شود.

مدیر آموزش و پرورش گناوه ضمن تقدیر از همراهی خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان با آموزش و پرورش، تصریح کرد: اعتقاد ما این است که دیدگاه‌ها، پیشنهادها و حتی نقدهای سازنده خبرنگاران می‌تواند به عنوان یک سند راهبردی و ابزاری مؤثر در مسیری که آموزش و پرورش شهرستان در پیش دارد مورد استفاده قرار گیرد و به ما برای شناسایی و رفع موانع کمک کند.

نیازسنجی؛ نخستین گام برای تحول آموزشی

مدیر آموزش و پرورش گناوه با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی این مجموعه گفت: نخستین اقدام ما در آغاز مسئولیت، نیازسنجی و شناسایی نقاط قوت، ضعف و نیازهای شهرستان بود و بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، نیازهای شهرستان بومی‌سازی شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه عنوان کرد: نیازهای شهرستان فراتر از اسناد بالادستی نبود، بلکه در راستای همان سیاست‌ها و اهداف تعریف شد و چشم‌انداز اصلی ما، ارتقای کیفیت آموزشی، تربیتی و فرهنگی مدارس شهرستان با تکیه بر عدالت آموزشی، توسعه منابع انسانی، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت مؤثر خانواده‌ها و سایر نهادهای محلی است.

وی با اشاره به توجه ویژه آموزش و پرورش به نقش خانواده‌ها گفت: در ساختار جدید، موضوع مشارکت خانواده‌ها و نقش انجمن اولیا و مربیان مورد توجه ویژه قرار گرفته است و و سازمان اولیا و مربیان برنامه ریزی شده تا خانواده‌ها بتوانند در کنار آموزش و پرورش نقش پررنگ‌تری در تحقق اهداف تعلیم و تربیت داشته باشند.

وی افزود: تقویت مشارکت خانواده‌ها، خیرین و دستگاه‌های اجرایی از جمله اهداف مهمی است که در برنامه‌های شهرستان دنبال می‌کنیم.

ارتقای کیفیت آموزشی، هدف اصلی برنامه‌ها

مدیر آموزش و پرورش گناوه اهداف کلان برنامه‌های این مجموعه را برشمرد و گفت: ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری، بهبود عملکرد مدیران، معاونان و معلمان، افزایش عدالت آموزشی، کاهش شکاف‌های آموزشی، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی، ورزشی و قرآنی، تقویت مشارکت اولیا، خیرین و دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای سلامت، ایمنی و شادابی مدارس از مهم‌ترین اهداف ما است.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد محیط‌های شاداب در مدارس بیان کرد: یکی از نیازهای اساسی امروز مدارس، افزایش شادابی محیط‌های آموزشی است. محیط مدرسه باید از حالت یکنواخت و غیرفعال خارج شود و دانش‌آموز در آن احساس نشاط، مشارکت و انگیزه داشته باشد.

آغاز طرح کلاس‌های انعطاف‌پذیر در گناوه

مدیر آموزش و پرورش گناوه یکی از اقدامات انجام‌شده در راستای شاداب‌سازی محیط‌های آموزشی را اجرای طرح «کلاس‌های انعطاف‌پذیر» عنوان کرد و گفت: سال گذشته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در سفر به استان بوشهر از دو شهرستان بازدید کردند که گناوه نیز یکی از آنها بود و هدف اصلی این بازدید، مشاهده وضعیت کلاس‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی جدید بود.

وی افزود: در همین راستا، طرح کلاس‌های انعطاف‌پذیر را به صورت پایلوت در یکی از مدارس گناوه آغاز کردیم.

مدیر آموزش و پرورش گناوه خاطرنشان کرد: آموزش به‌ویژه در دوره ابتدایی، باید تا حد زیادی از طریق بازی و فعالیت انجام شود و دانش‌آموز خودش در فرآیند یادگیری کشف و تجربه کند. این همان مسیری است که می‌تواند به شادابی مدارس و افزایش کیفیت یادگیری کمک کند.

وی ادامه داد: در این شیوه، دانش‌آموز می‌تواند در چیدمان کلاس نقش داشته باشد، معلم به عنوان هدایتگر و تسهیلگر عمل کند و ابزارهای آموزشی، فیلم، بازی و فعالیت‌های آموزشی وارد فرآیند یادگیری شوند.

برنامه عملیاتی و اجرایی برای حوزه‌های آموزش و پرورش

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها محدود به حوزه آموزشی نبوده است، گفت: در حوزه آموزش، پرورش، منابع انسانی، پشتیبانی و عمرانی، فناوری اطلاعات و مشارکت‌های مردمی برنامه‌های مشخصی تدوین شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: برای هر هدف راهبردی، برنامه عملیاتی، فعالیت، شاخص ارزیابی و مسئول اجرا مشخص شد تا بتوانیم در پایان مسیر، میزان تحقق اهداف را ارزیابی کنیم.

وی به عنوان نمونه اظهار کرد: در حوزه ارتقای کیفیت آموزشی، یکی از برنامه‌های عملیاتی ما بهبود فرآیند تدریس بود که برای تحقق آن، برگزاری کارگاه‌های توانمندسازی معلمان را در دستور کار قرار دادیم.

برگزاری دوره‌های توانمندسازی معلمان

مدیر آموزش و پرورش گناوه گفت: تابستان گذشته دو کارگاه سه‌روزه و بوت‌کمپ آموزشی با محوریت شهرستان برای مدیران و معلمان و به صورت ویژه برای معلمان دوره ابتدایی برگزار شد.

وی افزود: هدف این برنامه‌ها آن است که نیازهای واقعی معلمان شناسایی و متناسب با آن، دوره‌های آموزشی برگزار شود و خروجی آن نیز در نهایت باید در افزایش کیفیت آموزش و ارتقای میانگین نمرات دانش‌آموزان دیده شود.

مدیر آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: این برنامه‌ها محدود به تابستان نیست و در طول سال نیز ادامه دارد و دو هفته پیش نیز دوره‌های آموزشی در اداره آموزش و پرورش و پژوهش‌سرا برگزار شد و استادانی از نقاط مختلف استان برای آموزش همکاران حضور پیدا کردند و این هفته نیز دوره‌ای ویژه مدیران در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد: نگاه ما این است که ابتدا نیازسنجی دقیقی انجام دهیم و سپس بر اساس نیازهای واقعی معلمان، دوره‌های توانمندسازی را طراحی و اجرا کنیم.

مدیر آموزش و پرورش گناوه بخش از سخنان خود خاطرنشان کرد: آنچه بیان شد تنها گوشه‌ای از برنامه‌هایی است که بر اساس برنامه عملیاتی شهرستان آغاز شده است و در حوزه‌های آموزشی، پرورشی، عمرانی، پشتیبانی و سایر بخش‌ها نیز اقدامات متعددی در یک سال گذشته انجام شده است.

رشد میانگین نمرات و قبولی‌های کنکور

مدیر آموزش و پرورش گناوه با اشاره به برخی شاخص‌های آموزشی شهرستان اظهار کرد: نرخ پوشش تحصیلی دانش‌آموزان ۶ تا ۱۱ ساله در گناوه به ۹۸ درصد رسیده و نرخ تکرار پایه در دوره ابتدایی نیز حدود هشت دهم درصد است.

وی افزود: میانگین نمرات امتحانات پایه نهم در سال تحصیلی گذشته با رشد ۱.۷ نمره‌ای از ۱۴.۷۳ به ۱۶.۳۹ رسید و در پایه دوازدهم نیز میانگین درصد قبولی در امتحانات نهایی از ۶۹.۷ درصد به ۷۳.۲ درصد افزایش یافته است که باید از مدیریت پیشین آموزش و پرورش و همکاران تقدیر کرد.

وی همچنین از افزایش قبولی‌های رشته پزشکی و رتبه‌های برتر کنکور خبر داد و گفت: تعداد قبولی‌های رشته پزشکی از ۱۳ نفر به ۲۲ نفر و تعداد رتبه‌های زیر هزار از هفت نفر به ۱۰ نفر افزایش یافته است.

اجرای کامل طرح ملی شهاب در گناوه

وی با اشاره به اجرای طرح ملی شهاب در شهرستان گناوه گفت: این طرح که در حوزه شناسایی استعدادهای دانش‌آموزان دوره ابتدایی اجرا می‌شود، در گناوه به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه همچنین از برگزاری ۱۰۵ کلاس فوق‌برنامه برای دانش آموزان کم برخوردار در حوزه‌های علوم، ریاضی، زبان و ادبیات خبر داد و گفت: در مجموع حدود یک هزار و ۶۰۰ دانش‌آموز از این کلاس‌ها تقویتی بهره‌مند شدند.

وی درباره اجرای طرح «حامی» نیز اظهار کرد: ۲۳۱ نفر از آموزگاران شهرستان در قالب این طرح، ۲ هزار و ۷۶۳ دانش‌آموز نیازمند تلاش بیشتر را تحت آموزش قرار دادند که این طرح امسال نیز علیرغم شرایط خاص با تلاش همکاران اجرا شد که خروجی آن اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات حوزه پرورشی و مشاوره‌ای گفت: کارگاه‌های مهارت زندگی، کنترل خشم، تصمیم‌گیری و «نه گفتن» به مواد مخدر و همچنین جلسات مشاوره فردی متعدد برای حدود ۱۹۷ دانش‌آموز ، به‌ویژه دانش‌آموزان در معرض خطر ترک تحصیل یا افت تحصیلی، برگزار شد و دانش آموزان از خدمات تیم مشاوره‌ای شهرستان بهره‌مند شدند.

اختصاص ۶۹ میلیارد تومان اعتبار به آموزش و پرورش

وی با اشاره به اقدامات عمرانی آموزش و پرورش گناوه با تقدیر از نگاه ویژه فرماندار شهرستان به این حوزه با بیان اینکه در بحث مدرسه سازی شهرستان گناوه از شهرستان های پیشرو محسوب می شود، گفت: سال گذشته حدود ۶۹ میلیارد تومان اعتبار به آموزش و پرورش شهرستان اختصاص یافت که حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد اعتبارات شهرستان را شامل می‌شد و میزان تخصیص آن نیز حدود ۹۳ تا ۹۴ درصد بود.

مدیر آموزش و پرورش گناوه ادامه داد: دو سالن ورزشی دبستان حضرت رقیه (س) و دبیرستان حجاب و همچنین مدارس یک‌کلاسه در روستاهای «کلر» و «احمدحسین» از جمله طرح‌هایی است که برای بهره‌برداری در هفته دولت امسال در نظر گرفته شده است همچنین تلاش برای تکمیل مدرسه شهید آوینی و ببهره برداری در این هفته در حال انجام است .

توسعه فضاهای ورزشی و نشاط دانش‌آموزی

وی از افتتاح دو زمین چمن مصنوعی در مدارس شهرستان خبر داد و گفت: امسال نیز دو زمین چمن در یک دبیرستان و یک مدرسه ابتدایی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با بیان اینکه افزایش هزینه‌های ساخت زمین‌های چمن روند اجرای طرح‌ها را دشوار کرده است، افزود: بخشی از هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش تأمین شده است.

وی گفت: تعمیر و بهسازی تنها خانه معلم گناوه از دیگر اقدامات بود که با تلاش های همکاران محقق شد و شرایط خوبی برای استفاده فرهنگیان پیدا کرد.

وی گفت: این شهرستان نیازمند یک فضای مناسب برای میزبانی فرهنگیان است که امیدواریم در آینده با پیگیری های در حال انجام ، محقق شود.

بازسازی اردوگاه دانش‌آموزی گناوه

وی همچنین از انجام تعمیرات اساسی اردوگاه دانش‌آموزی گناوه خبر داد و گفت: سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای تعمیر و بهسازی سوئیت‌ها، سرویس‌های بهداشتی، شیرآلات و دیگر بخش‌های اردوگاه هزینه شد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه اضافه کرد: این اردوگاه پس از بازسازی مورد استقبال دانش‌آموزان قرار گرفت و حتی میزبان اجلاس سراسری رؤسای آموزش و پرورش استان‌ نیز بود.

آغاز عملیات ساخت مدرسه دانش از اقدامات شاخص

وی یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده را آغاز عملیات ساخت مدرسه «دانش» عنوان کرد و گفت: این پروژه از فضاهای آموزشی قدیمی در شهر محسوب می شود و احیا آن از مطالبات مردم، فرهنگیان و دانش‌آموزان گناوه بود که با همراهی خیرین و خیریه «نسیم زندگی» عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: عملیات اجرایی پروژه آغاز شده و هم‌اکنون در مرحله گودبرداری قرار دارد و خیرین همچنان با جدیت در حال پیگیری اجرای طرح هستند.

رشد ۶۰۰ درصدی درآمدهای اختصاصی

وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود برای درآمدزایی مدارس اظهار کرد: درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش شهرستان حدود ۶۰۰ درصد رشد داشته و تلاش می‌کنیم این ظرفیت را در مدارس نیز توسعه دهیم.

وی نصب دستگاه عابرآب در یکی از مدارس به صورت آزمایشی، استفاده درآمدزا از زمین‌های چمن و حرکت به سمت ایجاد فضاهای تجاری در ظرفیت‌های موجود مدارس را از جمله اقدامات انجام‌شده یا در دست پیگیری در این راستا عنوان کرد.

افزایش موفقیت دانش‌آموزان در عرصه‌های فرهنگی و پژوهشی

وی با اشاره به موفقیت‌های دانش‌آموزان گناوه در عرصه‌های مختلف گفت: دانش‌آموزان شهرستان در مسابقات و جشنواره‌های مختلف استانی و کشوری موفق به کسب رتبه های برتر متعدد شده‌اند و در حوزه پژوهشی نیز رشد قابل توجهی در تعداد رتبه‌های کسب‌شده داشته‌ایم.

مدیر آموزش و پرورش گناوه همچنین از موفقیت فرهنگیان شهرستان در عرصه های مختلف خبر داد و بر ضرورت تقویت نشاط و انگیزه در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان تأکید کرد.

استخر دانش‌آموزی آماده استفاده شد

وی درباره وضعیت استخر دانش‌آموزی گناوه نیز گفت: این استخر پیش از این افتتاح شده بود اما به دلیل مشکلات فنی امکان بهره‌برداری مناسب نداشت که با پیگیری‌های انجام‌شده ، استانداردهای لازم در آن رعایت شد به بهره برداری رسید.

مدیر آموزش و پرورش گناوه افزود: در قرارداد بهره‌برداری از استخر، ظرفیت استفاده دانش‌آموزان پیش‌بینی شده و برای رفاه فرهنگیان نیز امکان استفاده آنان در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده است با آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموزان سه روز در هفته از ظرفیت استخر استفاده کنند .

معلمان گناوه در روزهای دشوار کنار دانش‌آموزان بودند

مدیر آموزش و پرورش گناوه با تقدیر از معلمان شهرستان گفت: سرمایه انسانی آموزش و پرورش شهرستان گناوه شایسته تقدیر است و معلمان در همه شرایط دشوار و حتی در ایام جنگ نیز آموزش دانش‌آموزان را رها نکردند.

وی افزود: در آن ایام، خانه‌ها و فضاهای زندگی شخصی معلمان به کلاس درس تبدیل شد و این نشان‌دهنده تعهد و حساسیت بالای فرهنگیان نسبت به امر آموزش است که با به نحوه شایسته این تلاش ها به جامعه منعکس و اطلاع رسانی شود .

رسانه بخشی از نظام تعلیم و تربیت است

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست افزود: امیدواریم این برنامه استمرار داشته باشد و بتوانیم از ظرفیت خبرنگاران به عنوان اعضای ثابت تیم برنامه‌ریزی و سازماندهی مسائل آموزشی، پرورشی و تربیتی شهرستان استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه امروز تنها یک ناظر بیرونی بر آموزش و پرورش نیست، از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهرستان خواست با ارائه دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای تخصصی خود، آموزش و پرورش را در شناسایی مسائل، رفع موانع و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی یاری کنند.

در ادامه این نشست که معاون آموزشی مدیریت آموزش و پرورش گناوه نیز حضور داشت، خبرنگاران و فعالان رسانه شهرستان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و مدیر و معاون آموزشی به سوالات و دغدغه های مطرح شده پاسخ دادند.

در پایان از خبرنگاران در این نشست تجلیل شد.