برداشت بیش از ۲۷ هزار تن گندم از مزارع استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر اکبریونسی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در این مراسم از برداشت بیش از ۲۷ هزار تن گندم در سال زراعی جاری خبر داد.
یونسی تصریح کرد: امسال ۷۱۰۰ هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم قرار داشته است و مبلغ کل قیمت محصول خریداریشده بالغ بر ۱.۳ همت برآورد میشود که تاکنون تنها ۱۰ درصد از این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده است.
وی با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش عملکرد محصول، تصریح کرد: رعایت اصول فنی، استفاده از ارقام اصلاحشده، انتخاب زمان مناسب کشت، رعایت عمق استاندارد کاشت و مبارزه بهموقع با علفهای هرز، مهمترین عواملی هستند که میتوانند عملکرد را به طور چشمگیری افزایش دهند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر نقش کارشناسان و مروجین کشاورزی، گفت: کشاورزان پیشرو در شهرستان طالقان با اجرای توصیههای کارشناسی، توانستهاند عملکرد مزارع دیم را از میانگین ۵۰۰ کیلوگرم به بیش از یک تن در هکتار افزایش دهند.این دستاورد که برای نخستین بار در این شهرستان محقق شده، بهخوبی نقش مؤثر کارشناسان و مروجین را در افزایش بهرهوری نشان میدهد.
یونسی در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب مزارع از نظر آفت سن گندم، خاطرنشان کرد: با آموزش به بهرهبرداران و رانندگان کمباین، برنامهریزی لازم برای کاهش ضایعات برداشت انجام شده است.
وی همچنین از تخصیص بیش از ۹ میلیون لیتر سوخت یارانهای برای ماشینآلات مرتبط با مکانیزاسیون استان در حوزه زراعی و باغی خبر داد و افزود: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، ۹۰ دستگاه کمباین بومی و مهاجر در عملیات برداشت محصولات پاییزه از جمله گندم، جو و دانه روغنی کلزا مشارکت داشتهاند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز تأکید کرد: فرآیند تأمین و تخصیص سوخت مورد نیاز کمباینها تا پایان فصل برداشت بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و جهاد کشاورزی با هماهنگی دستگاههای مرتبط، حمایت از ناوگان برداشت و جلوگیری از هرگونه وقفه در برداشت محصولات راهبردی را دنبال میکند.
گفتنی است شهرستان طالقان با دارا بودن مزارع مرتفع و دیم، یکی از قطبهای تولید گندم در استان البرز محسوب میشود و برداشت محصول در این منطقه هر ساله با استقبال گسترده کشاورزان همراه است.
نظر شما