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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

جزئیات حمله مرگبار به نیروهای حافظ امنیت در کرج چه بود؟

جزئیات حمله مرگبار به نیروهای حافظ امنیت در کرج چه بود؟

بر اساس جزئیات منتشرشده از حادثه چهارراه گلزار کرج، شهرام صادقی با سرعت ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت به هفت نیروی حافظ امنیت برخورد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهم دی‌ماه، سال ۱۴۰۴ شهرام صادقی با یک دستگاه پراید در چهارراه گلزار کرج به سمت هفت نیروی حافظ امنیت حرکت کرد و با آنها برخورد کرد؛ حادثه‌ای که به مجروحیت شدید نیروهای حاضر در محل منجر شد.

بر اساس جزئیات مطرح‌شده، صادقی هنگام این اقدام با دنده سه و سرعت حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی می‌کرد. که راننده از فاصله‌ای نیروهای حاضر در محل را مشاهده می‌کرد و با وجود این، خودرو را به سمت آنها هدایت کرد.

در پی این برخورد، هفت نیروی حافظ امنیت مجروح شدند و برخی از آنها آسیب‌های شدیدی از جمله شکستگی دست، پا، دندان و گونه داشتند. بر اساس گزارش منتشرشده، یکی از مجروحان نیز بیش از سه ماه در کما بوده است.

پس از برخورد، صادقی در فاصله‌ای از محل توقف کرد و با کمک افراد دیگری که در محل حضور داشتند، خودروی پراید را به آتش کشید. وی سپس برای مخفی شدن به یک مرکز ترک اعتیاد رفت.

با ادامه تحقیقات، متهم شناسایی و بازداشت شد. در ادامه، پرونده وی در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و اتهاماتی از جمله اقدام عملیاتی برای گروه‌های متخاصم و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه او مطرح شد.

دادگاه با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی برای صادقی حکم اعدام صادر کرد و حکم مصادره اموال وی نیز در پرونده لحاظ شد. در نهایت، حکم اعدام شهرام صادقی اجرا شد و پرونده این حادثه پس از طی مراحل قضایی به پایان رسید.

کد مطلب 6918281
مهسا حيدری توچائی

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