ردپای «ارز» در تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار مهر، تشدید مشکلات دارو در کشور، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را مجاب ساخت تا پرونده تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو را به جریان بیاندازند. زیرا، در ماه های اخیر، علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، شاهد افزایش قیمت ها و نارضایتی بیماران از شرایط موجود هستیم.

اما، سئوالی که مطرح می شود، این است که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، چرا به دنبال تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو هستند و اساسا، چه هدفی را دنبال می کنند.

ماجرای ارز دارو

سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به وجود برخی ابهامات درباره میزان تخصیص ارز به شرکت‌های دارویی، گفت: درباره اینکه میزان تخصیص ارز برخی شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های دیگر بیشتر بوده، ابهاماتی وجود دارد و ممکن است در برخی موارد روال اداری نادرستی اتفاق افتاده باشد که این بخش می‌تواند به عملکرد سازمان غذا و دارو مربوط باشد.

وی افزود: البته نمی‌توان صرفاً بر اساس تفاوت میزان تخصیص ارز، درباره عملکرد یک شرکت یا سازمان قضاوت کرد؛ چرا که برخی شرکت‌ها سبد دارویی گسترده‌تری دارند و طبیعی است که نیاز آنها به منابع ارزی نیز بیشتر باشد بنابراین باید مشخص شود میزان تخصیص ارز با حجم و ضرورت سبد دارویی شرکت‌ها تناسب داشته یا خیر.

جمالیان تصریح کرد: تحقیق و تفحص می‌تواند این ابهامات را روشن کند و مشخص شود تخصیص منابع بر چه اساسی صورت گرفته است و معتقدم، نتیجه چنین بررسی‌ می‌تواند حتی به نفع سازمان غذا و دارو تمام شود و اگر عملکرد این سازمان در موارد مطرح‌شده درست بوده، واقعیت برای افکار عمومی روشن خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: تحقیق و تفحص می‌تواند ابعاد مختلف زنجیره تأمین دارو، از جمله نقش دستگاه‌های مختلف و نحوه تخصیص منابع را روشن کند، اما آنچه امروز بیش از هر چیز برای مردم اهمیت دارد، کنترل گرانی دارو و تأمین منابع لازم برای بیمه‌هاست؛ بنابراین مجلس باید در کنار نظارت، به سمت تصمیم‌هایی حرکت کند که اثر مستقیم و ملموس بر زندگی مردم داشته باشد.

ابهامات باید برطرف شود

محمدرسول شیخی‌زاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: اگر سازمان غذا و دارو بتواند درباره محورهای مطرح شده پاسخ‌های مستند و مستدل ارائه کند و این پاسخ‌ها برای نمایندگان و افکار عمومی اقناع‌کننده باشد بی شک می‌توان پیش از ورود به مراحل بعدی، ابهامات موجود را برطرف و موضوع را شفاف کرد.

وی افزود: صرف ارائه توضیحات کلی نمی‌تواند ابهامات موجود را برطرف کند؛ باید مشخص شود درباره هر یک از محورهای مطرح شده چه پاسخی وجود دارد و مستندات سازمان غذا و دارو چیست.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: هدف مجلس از ورود به این موضوع، روشن شدن ابعاد مسائل موجود در حوزه دارو و مشخص شدن منشأ مشکلات است و اگر دستگاه مربوطه بتواند این موارد را به صورت شفاف و مستند برای نمایندگان توضیح دهد، طبیعتاً می‌توان به پاسخ‌های ارائه شده توجه کرد.

شیخی‌زاده با اشاره به اینکه تحقیق و تفحص از ابزارهای قانونی نظارت مجلس است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص حق و وظیفه مجلس است و در صورتی که ابهامات موجود از طریق توضیحات دستگاه مربوطه برطرف نشود، مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: آنچه اهمیت دارد این است که نتیجه بررسی‌ها به شفاف شدن وضعیت حوزه دارو و شناسایی منشأ مشکلات منجر شود؛ بنابراین چه از مسیر ارائه پاسخ‌های مستند سازمان غذا و دارو و چه از مسیر تحقیق و تفحص، باید در نهایت ابهامات برطرف و واقعیت برای نمایندگان و مردم روشن شود.

خروج دارو از مسیر قانونی توزیع

حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: دارویی که بیمار برای پیدا کردن آن باید به چندین داروخانه مراجعه کند و در نهایت نیز ممکن است آن را پیدا نکند، چگونه سر از بازار آزاد و دست دلالان در می‌آورد؛ این موضوع نیازمند بررسی جدی و شناسایی مسیر ورود دارو به بازار غیررسمی است.

وی با اشاره به بازار سیاه ناصرخسرو، تصریح کرد: سال‌ها است درباره فعالیت مافیای دارو و حضور دلالان در این بازار صحبت می‌شود، اما باید مشخص شود داروهایی که در ناصرخسرو و بازارهای مشابه عرضه می‌شود، از کجا می‌آیند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نمی‌توان تصور کرد همه این داروها توسط افرادی که از خارج از کشور برمی‌گردند و یک یا دو قلم دارو همراه خود دارند، وارد بازار می‌شوند، حجم و نوع برخی داروهای موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد که موضوع بسیار فراتر از این است و باید منشأ تأمین آنها به‌صورت دقیق بررسی شود.

وی یادآور شد: بخش قابل توجهی از داروها از مسیر شرکت‌های رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند و در شبکه رسمی توزیع قرار می‌گیرند بنابراین باید بررسی شود چگونه بخشی از این داروها از شبکه رسمی خارج و به بازار آزاد راه پیدا می‌کنند.

شهریاری افزود: این احتمال وجود دارد که در برخی موارد دارو از مسیرهایی مانند داروخانه‌ها، شرکت‌های توزیع یا سایر بخش‌های زنجیره تأمین خارج و وارد بازار آزاد شود. اگر چنین اتفاقی رخ می‌دهد، باید عوامل آن شناسایی و با آنها برخورد شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دولت همواره ارز مورد نیاز را در اختیار سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت قرار می‌دهد، بنابراین باید مشخص شود چه اتفاقی می‌افتد که با وجود این اقدامات، مشکلات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی همچنان وجود دارد.

مجوز ۷۰۰ میلیون دلار

آن طور که سازمان غذا و دارو، در خصوص مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی، گفته است؛ حدود ۷۰۰ میلیون دلار آن برای دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.

هدف اصلی، ایجاد یک دپوی استراتژیک بود تا در شرایط اضطرار، از جمله وقوع جنگ، حوادث گسترده یا بحران‌های مشابه، کشور بتواند برای مدت قابل توجهی ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد.