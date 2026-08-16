به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در جمع دست اندرکاران اجلاسیه شهدای برون مرزی استان بیان کرد: شهدا راه خود را پیدا کردند، انتخاب کردند و به مقام علیین رسیدند و به ما درس دادند که ملتی که شهادت دارد، اسارت نمیپذیرد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها راه اسیر نشدن، مقاومت است و این راه همه انبیا و اولیاست، ادامه داد: امروز خدای متعال در بدترین شرایط آخرالزمانی، بهترین هدیه را برای نجات بشر قرار داده است.
آیتالله عبادی بیان کرد: خداوند این انقلاب را بهعنوان عطیهای الهی قرار داده و این موضوع مربوط به یک کشور نیست، بلکه نجات بشر و پیش از آن، مربوط به تمام امت اسلامی است.
وی با بیان اینکه خداوند اسلام را برای یک کشور نداده، بلکه اسلام را برای همه بشر داده است، افزود: همانطور که حقوق انسانی در چارچوب یک کشور قرار نمیگیرد و خداوند برای هر انسانی، در هر کجا، حقوقی تعیین کرده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی جهانی است، گفت: وعدههایی که داده شده، این است که انقلاب برای زمینهسازی ظهور جهانی حضرت مهدی(عج) است.
وی با بیان اینکه قدرت انقلاب اسلامی در پشتیبانی آن در نقاط مختلف جهان است، گفت: امروز این بحث فقط مسلمانان نیست بلکه با بیداری جهانی، مردم کشورهای استعمارگر مانند کشورهای اروپایی، انگلیس و آلمان نیز شعارشان به نفع انقلاب، عدالت و مظلومان عالم است.
شهید سلیمانی خطر داعش را از جهان برداشت
وی با اشاره به خطر گروههای تروریستی و داعش اظهار کرد: وقتی غرب، آمریکا و استعمار، گروهی را با عنوان حکومت عراق و شام مطرح کردند، خطر آنها که تفکرشان ساخت غرب بود، بسیار زیاد بود.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: اگر سردار دلها، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی و نیروهای همراه او ورود پیدا نمیکردند، به تعبیر رهبر معظم انقلاب باید در داخل با آنها میجنگیدیم.
آیتالله عبادی تصریح کرد: داعش خطرناکی که هیچ مرزی نداشت و کوچک و بزرگ را سر میبرید، بهوسیله نیروهای انقلابی به رهبری سردار دلها، این خطر بزرگ از جهان برداشته شد.
وی با بیان اینکه دشمن به تصور خود انتقام گرفت، گفت: شهید سلیمانی قدرت بیشتری پیدا کرد و همانطور که نسبت به وجود مقدس رهبر معظم انقلاب و شهیدان انقلابی اقدامات خود را انجام دادند، میبینید توان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در جهان مضاعف شد و این اول کار است.
محتوا و شعارهای جلسات باید بیدارکننده باشد
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تبیین صحیح مبانی انقلاب اسلامی، گفت: با توجه به این مسئله، بیش از همه باید بهصورت تفکر جهانی اسلامی، محتواها و شعارهایی که در آینده در این جلسات بیان میشود، بسیار حسابشده و بیدارکننده باشد.
آیتالله عبادی افزود: باید مردم در محتوا، سخنرانیها و شعارهای این جلسات بهگونهای اشباع شوند که دیگر کسی تحت تأثیر حرفهای اولیه دشمن قرار نگیرد و سخن دشمن را بازگو نکند.
مقاومت؛ نماد ناکامی دشمن در فلسطین، لبنان و یمن
آیتالله عبادی با اشاره به شکلگیری و فعالیت پایگاههای مقاومت در کشورهای مختلف، گفت: در کشورهای مختلف، پایگاههای مقاومت امروز بهگونهای متفاوت به صحنه آمدهاند.
وی افزود: روزی را به خاطر دارید که در فلسطین فقط یک سنگ در دست بود، اما اکنون بعد از سه سال، دشمن هنوز نتوانسته به هدف خود دست پیدا کند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به جنگ یمن نیز اظهار کرد: آمریکا با همه هیمنه و دنبالههای خود، از جمله سعودیهای وهابی مشرک، خواست یمن را چندروزه تصرف کند اما بعد از چند سال میبینیم دشمن چگونه به بنبست رسید.
آیتالله عبادی با بیان اینکه اینها نشانه همان مطلبی است که همه جهان انسان و اسلام یکی هستند، افزود: باید به هر جا که انسان باایمان یا انسان آزادیخواهی است کمک برسانیم و در هر جایی نیز از آنها کمک بگیریم و استعمار را که قصد بردگی کل جهان را دارد، ناکام بگذاریم.
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