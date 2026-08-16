بررسی ۳۴ درخواست تغییر کاربری اراضی در سمنان؛ ۲۰ مجوز صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی سمنان، اظهار کرد: یکی از وظایف حاکمیتی مدیریت امور اراضی، تشخیص ضرورت تغییر کاربری با هدف حفظ امنیت غذایی و مدیریت صحیح زمین است.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال جاری، دو جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک با حضور اعضای قانونی برگزار و ۳۴ درخواست تغییر کاربری از سراسر استان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با تأکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید در چارچوب قانون انجام شود، توضیح داد: ۲۰ مجوز طی سال جاری در استان صادر شده است.

خراسانیان بیان کرد: تصمیمات این کمیسیون با هدف جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، حفظ ظرفیت تولید و مدیریت صحیح منابع زمین اتخاذ می‌شود.

وی نسبت به ساخت‌وسازهای خودسرانه در مزارع و باغ‌ها هشدار داد و یادآور شد: تنها درخواست‌هایی که از مسیر قانونی ارائه شده و مستندات لازم را داشته باشند، مورد بررسی و موافقت قرار می‌گیرند.

وی اضافه کرد: صیانت از اراضی زراعی به عنوان سرمایه‌های ملی از اولویت‌های مدیریت امور اراضی است و اجازه نمی‌دهیم اقدامات غیرقانونی، مدیریت و کاربری اراضی کشاورزی را تحت تأثیر قرار دهد.