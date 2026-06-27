به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بیان کرد: طی این بازه سه جلسه کمیسیون واگذاری اراضی برای طرحهای غیرکشاورزی برگزار شده است.
وی ادامه داد: در این جلسات طی بازه مذکور ۳۹ پرونده مرتبط با درخواست واگذاری اراضی ملی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته است ...
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری مستمر جلسات کمیسیون واگذاری اراضی نقش مهمی در تسریع روند پاسخگویی به متقاضیان و حمایت از سرمایهگذاری دارد، یادآور شد: این پروندهها با هدف ساماندهی واگذاری اراضی، تسهیل اجرای طرحهای تولیدی، صنعتی و خدماتی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اراضی ملی استان بررسی شدند.
خراسانیان با تأکید بر اینکه تمامی درخواستها بر اساس ضوابط و مقررات قانونی ارزیابی میشود، تاکید کرد: بررسی اهلیت متقاضیان، انطباق طرحها با قوانین و جلوگیری از واگذاریهای خارج از چارچوب از مهمترین اولویتهای این مدیریت است.
وی ادامه داد: میکوشیم با ایجاد شفافیت در فرآیندها و کاهش زمان رسیدگی به پروندهها، زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در اجرای طرحهای اقتصادی را فراهم کنیم تا اراضی دولتی در مسیر توسعه، تولید و اشتغال استان به کار گرفته شوند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مدیریت امور اراضی رویکردی حمایتی نسبت به سرمایهگذاران واجد شرایط دارد، تصریح کرد: رفع موانع اداری و تسهیل واگذاری قانونی اراضی، از برنامههای جدی این مدیریت برای کمک به رونق فعالیتهای اقتصادی غیرکشاورزی در سراسر استان سمنان است.
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