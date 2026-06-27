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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۸

۳۹ پرونده سرمایه‌گذاری در اراضی ملی استان سمنان تعیین تکلیف شد

۳۹ پرونده سرمایه‌گذاری در اراضی ملی استان سمنان تعیین تکلیف شد

سمنان- مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی سمنان از بررسی و تعیین تکلیف ۳۹پرونده طرح‌های غیرکشاورزی طی سال جاری خبر داد و گفت: تسهیل سرمایه‌گذاری و واگذاری قانونمند اراضی ملی در اولویت است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، بیان کرد: طی این بازه سه جلسه کمیسیون واگذاری اراضی برای طرح‌های غیرکشاورزی برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این جلسات طی بازه مذکور ۳۹ پرونده مرتبط با درخواست واگذاری اراضی ملی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفته است ...

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه برگزاری مستمر جلسات کمیسیون واگذاری اراضی نقش مهمی در تسریع روند پاسخگویی به متقاضیان و حمایت از سرمایه‌گذاری دارد، یادآور شد: این پرونده‌ها با هدف ساماندهی واگذاری اراضی، تسهیل اجرای طرح‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اراضی ملی استان بررسی شدند.

خراسانیان با تأکید بر اینکه تمامی درخواست‌ها بر اساس ضوابط و مقررات قانونی ارزیابی می‌شود، تاکید کرد: بررسی اهلیت متقاضیان، انطباق طرح‌ها با قوانین و جلوگیری از واگذاری‌های خارج از چارچوب از مهم‌ترین اولویت‌های این مدیریت است.

وی ادامه داد: می‌کوشیم با ایجاد شفافیت در فرآیندها و کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها، زمینه حضور سرمایه‌گذاران واقعی در اجرای طرح‌های اقتصادی را فراهم کنیم تا اراضی دولتی در مسیر توسعه، تولید و اشتغال استان به کار گرفته شوند.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه مدیریت امور اراضی رویکردی حمایتی نسبت به سرمایه‌گذاران واجد شرایط دارد، تصریح کرد: رفع موانع اداری و تسهیل واگذاری قانونی اراضی، از برنامه‌های جدی این مدیریت برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی غیرکشاورزی در سراسر استان سمنان است.

کد مطلب 6871740

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