آزادسازی ۱۵ هزار متر مربع از اراضی زراعی شاهرود با حکم قضایی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خراسانیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: در راستای حفاظت از منابع ملی خاک و جلوگیری از تخریب اراضی زراعی، عملیات قلع و قمع و آزادسازی بناهای غیرمجاز در مناطق الیکاهی، ابرسج بخش بسطام در شهرستان شاهرود اجرا شد.

وی افزود: در این عملیات، حدود ۱۵ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که مورد تغییر کاربری غیرقانونی قرار گرفته بود، با حکم قضایی تخریب و به چرخه تولید بازگردانده شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان سمنان اعلام کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، یکی از اولویت ها مدیریت جهاد کشاورزی است. عملیات اخیر در منطقه بسطام، بر اساس حکم قضایی و در راستای اجرای ماده ۱۰ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی صورت گرفت.

خراسانیان همچنین گفت: بازگشت ۱۵ هزار متر مربع از این اراضی به چرخه تولید، پیامی روشن است که هیچ‌گونه تخلفی در حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی پذیرفته نیست و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی در ادامه افزود: برای جلوگیری از هرگونه محکومیت قضایی و تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از تخریب بنا، از هرگونه اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی خودداری شود. رعایت قوانین نه تنها منافع کشاورزان را حفظ می‌کند، بلکه مانع از تخریب محیط‌زیست و کاهش ظرفیت تولید در منطقه می‌شود.